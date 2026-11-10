گروه استان‌ها - رئیس‎ ‎سازمان‎ ‎عقیدتی‎ ‎سیاسی‎ ‎فراجا‎ ‎با‎ ‎تأکید‎ ‎بر‎ ‎استمرار‎ ‎حضور‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎صحنه‎ ‎و‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎نیروهای‎ ‎مسلح‎ ‎گفت: ‎ملت‎ ‎ایران‎ ‎با‎ ‎شهادت‎ ‎امام‎ ‎خود‎ ‎نه تنها‎ ‎از‎ ‎مسیر‎ ‎انقلاب‎ ‎و‎ ‎ولایت‎ ‎عقب‏ نشینی‎ ‎نکرد،‎ ‎بلکه‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎مقتدرانه‎ ‎در‎ ‎میدان‎ ‎نشان‎ ‎داد‎ ‎تا‎ ‎آخرین‎ ‎نفس‎ ‎و‎ ‎آخرین‎ ‎قطره‎ ‎خون‎ ‎پای‎ ‎ارزش های‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایستاده‎ ‎است‎.‎

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین «علی شیرازی» رئیس‎ ‎سازمان‎ ‎عقیدتی‎ ‎سیاسی‎ ‎فراجا در دویست و پنجاه و چهارمین شب تجمعات شبانه و در اجتماع پرشور مردم انقلابی ساوجبلاغ، با اشاره به پیوند عمیق ملت ایران با ولایت اظهار کرد: خداوند را شاکریم که ما را در عصر امام شهیدمان امام خامنه‌ای آفرید و پس از شهادت ایشان، زیر پرچم ولایت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای قرار داد و در کنار ملتی حماسه‌ساز قرار گرفتیم که به حماسه‌ساز قرن تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به علاقه و دلبستگی امام شهید به مردم ایران افزود: امام شهیدمان در روزهای پایانی حیات خود، با توجه به وضعیت امنیتی کشور، فرمودند: "من دلم برای مردم تنگ شده است" و بنا بود روز یکشنبه دهم اسفند با جمعی از دانشجویان کشور دیدار مردمی داشته باشند، اما روز نهم به آرزوی دیرینه خود رسیدند و شربت شیرین شهادت نوشیدند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد با شهادت امام، کار نظام جمهوری اسلامی تمام می‌شود، تصریح کرد: اوج جهالت دشمن این بود که ملت ایران را نشناخت؛ چراکه پس از شهادت امام، مردم مبعوث شدند و این بعثت مردمی استمرار یافت تا امشب که ۲۵۴شب است ملت ایران بدون توقع و چشم‌داشت، مقتدرانه و با صلابت در صحنه حضور دارد و پرچم انتقام را برافراشته است.

وی با تأکید بر اینکه مردم و نیروهای مسلح تا تحقق انتقام، میدان را ترک نخواهند کرد، گفت: این ملت در کنار امام خود توانست رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون و نظام جمهوری اسلامی را شکل دهد. در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز با وجود حمایت همه‌جانبه کشورهای جهان از صدام، ملت ایران با مقاومت، شجاعت، روحیه شهادت‌طلبی و تبعیت از امام خود ایستادگی کرد و دشمن را شکست داد.

حجت الاسلام شیرازی ادامه داد: ملت امروز همان ملت دوران دفاع مقدس است، با این تفاوت که محکم‌تر، باصلابت‌تر، بااقتدارتر، باایمان‌تر و با ولایتمداری بیشتری پای پرچم انقلاب ایستاده است و محکم‌تر از دوران جنگ تحمیلی اول، کمر دشمن را خواهد شکست.

این مقام انتظامی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و ولایت خاطرنشان کرد: شهادت امام، عشق ملت ایران به ولایت را به دنیا نشان داد. دشمن تصور می‌کرد با تحریم، جنگ روانی و جنگ شناختی می‌تواند مردم را از ولایت جدا کند، اما حضور مردم در صحنه، به‌ویژه در حوادث ۲۲دی‌ماه سال ۱۴۰۴، نشان داد که ملت ایران همچنان مقاوم و پایبند به جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به نقش حضور مردم در تقویت نیروهای مسلح اظهار کرد: این حضور ملی به نیروهای مسلح اقتدار و قوت بخشید و به آنان روحیه داد تا با تمام توان وارد میدان شوند. مردم ایران نشان دادند که با نیرنگ، توطئه و جنگ روانی عقب‌نشینی نمی‌کنند و تا آخرین نفس پای ارزش‌های انقلاب ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران زیر پرچم ولایت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به مسیر خود ادامه می‌دهد، گفت: ما تا آخرین قطره خون در میدان هستیم و حتی اگر قطعه‌قطعه شویم، بازماندگان ما اجازه نخواهند داد ملت ایران از پای درآید. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس با شهادت هر فرمانده، فرمانده دیگری پرچم را محکم‌تر برمی‌داشت، امروز نیز این ملت با وحدت و ایمان در صحنه ایستاده است.

این مقام مسئول با اشاره به استمرار تقابل ملت ایران با استکبار از سال ۱۳۴۱ تاکنون تأکید کرد: امروز ملت ایران محکم‌تر از گذشته و تحت فرمان امام جامعه اسلامی ایستاده است و تا اجرای تدابیر امام، گرفتن انتقام و غرامت و عقب‌راندن دشمن، مردم در خیابان و نیروهای مسلح در میدان حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام شیرازی با بیان اینکه حضور مردم، نیروهای نظامی و انتظامی را در میدان استوار نگه داشته است، افزود: امام شهید ما فرموده بودند نسل جوان امروز نابودی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تشکیل حکومت مستقل فلسطین و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی را خواهد دید. امروز نیز امام حی ما اعلام کردند که به قدرت الهی، بالاترین قدرت دنیا ملت ایران است.

این مقام انتظامی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی اظهار داشت: ملت ایران در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و توطئه‌گران داخلی ایستاده و پرچم اسلام را در دنیا عزتمندانه به اهتزاز درآورده است. نیروهای مسلح نیز به پشتوانه این ملت تا آخرین نفس در میدان خواهند ایستاد و برای آنان بالاترین افتخار، شهادت در راه ملت ایران است.