گروه استان‌ها - در راستای اجرای طرح تشدید حفاظت و مقابله با زمین‌خواری، تخریب و تصرف اراضی ملی با اجرای اقدامات قانونی و عملیاتی در شهرستان‌های استان، موفق به آزادسازی اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲۹۵ میلیارد تومان شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان البرز ، سرهنگ «سیدمهدی حسینی‌مقدم» فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، با اشاره به اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: این اقدامات در سه محور شامل اجرای احکام قطعی قضایی، اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۵ و تشکیل پرونده تخلفات موضوع ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام شده است.

در بخش اجرای احکام قضایی، با پیگیری آرای صادره از مراجع قضایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای اعاده حقوق دولت و رفع تصرف از اراضی ملی صورت گرفت. همچنین در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۵، با شناسایی و برخورد قانونی با موارد تخریب و تصرف، بخش دیگری از اراضی ملی آزادسازی شد.

در همین راستا، پرونده‌های مربوط به تخلفات و تعرضات به عرصه‌های منابع طبیعی نیز تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

برآیند این اقدامات در شهرستان‌های استان، آزادسازی اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲۹۵ میلیارد تومان بوده است که نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه منابع طبیعی و یگان حفاظت در صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با پدیده زمین‌خواری است.

تداوم گشت‌زنی و پایش عرصه‌های منابع طبیعی، پیگیری پرونده‌های قضایی، اجرای احکام قطعی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت استان البرز است.

حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از انفال، مسئولیتی ملی و بین‌نسلی است و مجموعه منابع طبیعی استان البرز با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه تعرض به اراضی ملی، صیانت از حقوق عمومی و سرمایه‌های متعلق به مردم را با بدون اغماض و با جدیت دنبال خواهد کرد.