سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور امروز مجلس قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳ آذر) دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

سوال زینب قیصری نماینده تهران از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

منبع: ایسنا



