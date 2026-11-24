رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مانع چند نفر برای عدم برگزاری رویه جلسه مجلس بسیار خطرناک است و هیأت رئیسه و نمایندگان وظیفه دارند به این موضوع ورود کرده و از هر گونه جنجال خودداری کنند.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۳ آذر) مجلس در نطق پیش از دستور خود همزمان با هفته بسیج و ایام وفات حضرت ام‌البنین(س) ، با اشاره به جایگاه و نقش بسیج در جامعه اظهار کرد: روزهای هفته جاری متبرک به نام بسیج است. بسیج نهادی یادگار امام عظیم‌الشأن و فرزندان جان‌برکف اوست؛ نهادی که فراتر از یک سازمان، شبکه‌ای فراگیر از ایمان، انگیزه و تخصص است که از بطن توده‌های مردم برخاسته است.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه بسیج اظهار کرد: امام کبیر انقلاب فرمودند که دست و بازوی بسیجیان را می‌بوسند و امام شهید انقلاب نیز فتح‌الفتوح امام را پرورش جوانان خداجوی بسیجی دانستند.

بسیج پیش از آنکه تشکیلات اداری باشد، یک فرهنگ است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیج پیش از آنکه یک تشکیلات اداری باشد، یک فرهنگ است؛ فرهنگ مسئولیت‌پذیری، پیش‌قدم بودن در میدان‌های سخت و خدمت بی‌منت و جهادی به همه مردم، با هر سلیقه و نگاهی.

وی با بیان اینکه بسیج به معنای حضور در میدان‌های خدمت به ملت ۹۰ میلیونی است، گفت: بسیج فرزند زمانه خویش است و فلسفه وجودی آن، ایستادن در نقطه نیازهای واقعی جامعه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیج روزی در جبهه‌های دفاع مقدس هشت‌ساله، خاکریز دفاع از شرافت این ملت شد و روز دیگر در خط مقدم سازندگی، محرومیت‌زدایی و گره‌گشایی از زندگی مردم حضور یافت.

امنیت و آرامش محلات مرهون حضور و فداکاری نیروهای بسیج است

قالیباف با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت نقش‌آفرینی بسیج در عرصه امنیت اظهار کرد: این روزها که دشمن می‌خواهد جنگ را به داخل کشور بکشاند، بسیج باید نقطه اتکای امنیت مردم ایران در گوشه و کنار کشور باشد. امنیت و آرامش محلات مرهون حضور و فداکاری نیروهای بسیج است.

وی با بیان اینکه تجربه نزدیک به پنج دهه اخیر نشان داده است هر کجا مردم پای کار آمده‌اند، مشکلات با سرعت و کیفیت بهتر و بیشتری حل شده است، افزود: همه ما مسئولان در هر نهاد و جایگاهی باید به مردمی‌سازی امنیت کمک کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی مردمی‌سازی امنیت را به معنای حضور بسیج در کنار مردم دانست و گفت: مردمی‌سازی امنیت یعنی بسیج دست در دست مردم هر محله، مسائل را رصد کند، واسطه میان مردم و نهادها باشد و توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن را در هسته‌های محلی خنثی سازد.

بسیج باید صدای مردم محلات را به مسئولان برساند

قالیباف تأکید کرد: حضور فعال بسیج در محلات و همراهی آن با اراده اهالی محل موجب می‌شود هیچ گرهی در زندگی ساکنان محله بسته نماند.

وی ایجاد شبکه‌های یاری‌رسانی در محلات، حل مسائل معیشتی روزمره، پیوند زدن مطالبات به‌حق مردم به تصمیمات کلان و رساندن صدای مردم به مسئولان را از رسالت‌های بزرگ این نهاد مردمی و یادگار امام راحل برشمرد.

مأموریت امروز بسیج تقویت همبستگی فراگیر میان مردم ایران است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه همراهی بسیج و مردم نباید به حلقه‌های محدود و گروه‌های محصور تقلیل یابد، اظهار کرد: وقتی از همراهی بسیج و مردم سخن می‌گوییم، منظور همراهی بسیج با ملت ۹۰ میلیونی است؛ همان ایرانیانی که همگی با هر سلیقه و نگاهی، دلبسته ایران بزرگ و عزت و امنیت آن هستند.

قالیباف با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها طی جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه جنگ ۴۰ روزه افزود: مردم به میدان آمدند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. مأموریت امروز بسیج، تقویت این همبستگی فراگیر میان همه مردم ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به جایگاه مادران شهدا اظهار کرد: مادران شهدا با ایمان و با تأسی به مکتب حضرت ام‌البنین (س) ، پاره‌های تن خود را فدای اسلام و این مرز و بوم کردند و صبرشان ستون‌های ایستادگی این کشور است.

وی افزود: تاریخ هیچ‌گاه از یاد نخواهد برد که امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون اشک‌ها و دعاهای این مادران صبور و فداکار است.

ممانعت از برگزاری جلسه علنی مجلس رویه‌ای خطرناک است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از اتفاقات روز یکشنبه مجلس گفت: متأسفانه روز یکشنبه اتفاقی بی‌سابقه رقم خورد و نمایندگانی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، با جنجال و سر و صدا و تهدید به بی‌نظمی، اجازه برگزاری جلسه علنی مجلس را ندادند.

قالیباف با بیان اینکه مجلس محل تضارب آراست، تصریح کرد: قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازوکارهای متنوعی برای بیان و پیگیری اعتراض نمایندگان در نظر گرفته است. مردم بارها و بارها شاهد تندترین اعتراضات از تریبون مجلس بوده‌اند و همچنان این امکان برای نمایندگان وجود داشته و خواهد داشت.

وی ادامه داد: اما اینکه چند نفر برای تحمیل خواسته‌های خود مانع برگزاری صحن علنی مجلس شوند، رویه‌ای بسیار خطرناک است که نباید اجازه داد به امری عادی و کم‌هزینه تبدیل شود و باید از تکرار آن برای همیشه جلوگیری کرد.

در شرایط جنگی باید مراقب وحدت و انسجام مسئولان باشیم

قالیباف با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ وحدت و انسجام گفت: آنچه ناپسندی این اقدام را بیشتر می‌کند، این است که اکنون در شرایط جنگی قرار داریم؛ دشمنان ما چشم طمع به این قبیل اختلاف‌افکنی‌ها دوخته‌اند و مردم نیز در میانه مشکلات معیشتی، نظاره‌گر رفتار مسئولان کشور هستند.

وی افزود: از سوی دیگر، دستور صریح رهبر معظم انقلاب را داریم که باید مراقب وحدت و انسجام میان مسئولان باشیم. امر روشن مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان را باید آویزه گوش خود کنیم که اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارند برای جلوگیری از تکرار این بدعت‌ها ترتیباتی اتخاذ کنند.

قالیباف خاطرنشان کرد: مردم و رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارند توجه خود را به مسائل اصلی، به‌ویژه معیشت مردم، اختصاص دهیم. تک‌تک نمایندگان وظیفه دارند پیشگام حل مشکلات باشند و از هرگونه حاشیه و جنجال جلوگیری کنند.

پیش از اجرای هفت شرط ایران هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: در مواجهه با یاوه‌گویی‌ها و تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا لازم است تصریح کنم که موضع ما روشن و تغییرناپذیر است.

وی افزود: تهدیدها و توهین‌ها به مردم سرافراز و سربلند ایران و تأکید و فشارهای اقتصادی بیش از حد، چیزی جز نشانه درماندگی آمریکایی‌ها در مقابل ملت عزیز، مقاوم و مستقل ما نیست.

قالیباف تأکید کرد: حرف ما همان است که قبلاً گفته‌ایم؛ پیش از اجرای هفت شرط ایران، هیچ اقدام و مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و در مقابل تحرکات دشمن نیز آماده پاسخگویی قاطع و تغییر جغرافیای نبرد در صورت خطای دشمن هستیم.

منبع: ایسنا