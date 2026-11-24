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عکس: سفری شگفتانگیز به درونِ معماری پنهان سازها
چارلز بروکس، عکاس و نوازنده سابق ویولنسل، با استفاده از دوربینهای بسیار ریز (آندوسکوپ) که به درون سازها میفرستد، خطاهای دید خیرهکنندهای خلق میکند. او با ثبت و ترکیب هزاران عکس، دنیایی شگفتانگیز را به تصویر میکشد؛ کلارینتی که شبیه یک تونل تاریک است، یک ساز دیداکی که به غاری مرموز میماند و پیانوی اشتینوی که شبیه ایستگاه قطاری آیندهنگرانه به نظر میرسد. او میگوید: «شما همچنین به درون تاریخ این سازها نگاه میکنید… تمامی نشانههایی که میبینید، اثرات تمیزکاری، تعمیر یا دستان خودِ سازسازان است.»
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