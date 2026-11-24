رئیس قوه قضاییه در جمع خانواده‌های معزز شهدای عزیز مدرسه‌شجره طیبه‌میناب گفت: خون به ناحق ریخته‌شده و بدن‌های ارباً اربای کودکان شهید و معصوم میناب تا ابد سند رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر است. دنیا تا ابد فراموش نخواهد کرد که پشت شعار‌های فریبنده‌ی حامیان مُزَور و دروغین حمایت از حقوق کودک و زن، پشتیبانی از رژیم‌های کودک‌کش آمریکا و اسرائیل نهفته است.

به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، دوشنبه شب، مقارن با شام رحلت حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و خواهران شهدا، در جمع خانواده‌های معزز شهدای عزیز مدرسه‌شجره طیبه‌میناب، حضور یافت و با گرامیداشت یاد این نوگلان پرپرشده، اظهار کرد: شما پدران و مادران شهدای عزیز و والامقام میناب، آبرومندان نزد خدا هستید. شما و شهدای گرانقدر شما، مقام شفاعت دارید؛ از محضرتان استدعا داریم که ما را هم شفاعت کنید.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تناسب نام مدرسه‌ی میناب با سرشت و سرنوشت کودکان شهید این شهر، بیان داشت: قطعاً و یقیناً فرد یا افرادی که نام و عنوان شجره‌طیبه را بر مدرسه‌میناب نهادند، یک الهام الهی دریافت کرده بودند. مدرسه شجره‌ی طیبه میناب، شهدایی را تقدیم اسلام و ایران و انسانیت کرد که تا آخر، ثمر می‌دهند. شجره طیبه یعنی درختی که در ذات، ریشه، میوه و اثرش، فقط پاکی و برکت است؛ کودکان شهید و معصوم میناب نیز حقیقتاً شجره‌ی طیبه بودند.

رئیس قوه قضاییه: خون به ناحق ریخته‌شده کودکان شهید میناب تا ابد سند رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر است

رئیس دستگاه قضا با اشاره به رویکرد مزورانه و ریاکارانه‌غرب در موضوع حقوق بشر، تصریح کرد: خون به ناحق ریخته‌شده و بدن‌های ارباً اربای کودکان شهید و معصوم میناب تا ابد سند رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر است. دنیا تا ابد فراموش نخواهد کرد که پشت شعار‌های فریبنده‌ی حامیان مُزَور و دروغین حمایت از حقوق کودک و زن، پشتیبانی از رژیم‌های کودک‌کش آمریکا و اسرائیل نهفته است.

رئیس عدلیه، رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی را مظهر تام و تمام شیطان‌صفتی و کودک‌کشی دانست و عنوان کرد: شعار‌های پرطمطراق و ریاکارانه‌ی غربی‌ها و مشخصاً آمریکایی‌ها در دفاع از حقوق زن و کودک، سال‌ها گوش جهانیان را کر کرده بود. اما این دیوصفتان با خلق فاجعه‌ی میناب ثابت کردند که همه‌ی آن شعار‌های کذایی، پوچ بود. جنایت در میناب، تنها یک واقعه نیست؛ بلکه افشای ریشه‌ی کثیف و رذیلانه‌ی ساختار حکمرانی در رژیم‌های شیطانی آمریکا و اسرائیل است. آن قساوت و شقاوتی که در میناب رخ داد، فقط از شرورانی، چون عناصر پلید آمریکایی و صهیونیستی برمی‌آمد.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: خونخواهی حقیقی کودکان معصوم و شهید میناب، با ظهور حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج) محقق خواهد شد. کودکان میناب فراموش نمی‌شوند؛ چون وعده‌ی خونخواهی‌شان، مکتوب در لوح ظهور است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر خونخواهی کودکان میناب، اظهار کرد: ما نیز موظفیم پرچم خونخواهی کودکان شهید و عزیز میناب را به اهتزاز درآوریم.

صفوف متحد و منسجم ملت غیور و مبعوث‌شده، گواهی بر عزم راسخ ما برای ذَحل و تقاص گرفتن است؛ ما خونخواهی امام شهیدمان و شهدای میناب را هرگز رها نخواهیم کرد. فارغ از مجاهدت‌هایی که در راستای این فریضه، قوای مسلح و احرار و آزادگان خواهند داشت؛ دستگاه قضا نیز در این عرصه‌ی خطیر، تکلیف‌مدارانه مجاهدت خواهد کرد تا در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی، مجازات آمران و عاملان جنایات جنگی علیه ملت ایران و از جمله پرونده شهادت قائدعظیم‌الشأن امّت و کودکان میناب را پیگیری کند و به سرانجام رساند.

رئیس قوه قضاییه ضمن تأکید بر تکریم هر چه بیشتر خانواده‌های معزز شهدای میناب، بیان داشت: فارغ از موضوع خونخواهی، تأکید و دستور من خطاب به مقامات قضایی ذیصلاح آن است که امکان ویژه‌ای را برای خانواده‌های معزز شهدای میناب فراهم آورند تا این عزیزان تا پایان عمر، از معاضدت‌ها و مساعدت‌های قضایی و حقوقی بهره‌مند شوند. همچنین ضروری است تمامی مسائل حقوقی و قضایی این اعزه در چارچوب موازین قانونی، مرتفع شوند. ایضاً تدبیری اتخاذ شود که سایر مسائل و معضلاتی که این خانواده‌ها با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند نیز از طریق سایر دستگاه‌های مربوطه در قوای دیگر، پیگیری و مرتفع شوند.

رئیس قوه قضاییه: خون به ناحق ریخته‌شده کودکان شهید میناب تا ابد سند رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر است

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه: تمامی اقدامات صورت گرفته در حوزه کارشناسی، وکالت و مشاوره خانواده برای خانواده‌های شهدای میناب با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر وی انجام شده است

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، از انجام اقدامات گسترده کارشناسی و حقوقی برای پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و اعلام کرد: علاوه بر تشکیل پرونده حقوقی و کیفری در محاکم داخلی، پیگیری‌های بین‌المللی این جنایت نیز در حال انجام است.

وی اظهار کرد: پس از وقوع جنایت آمریکایی صهیونی مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از نخستین گروه‌های کارشناسی و حقوقی بود که در شهر میناب حاضر شد. ما در آن زمان با شرایطی بسیار دشوار و صحنه‌هایی تلخ و تأثرانگیز مواجه شدیم.

وی با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات صورت گرفته در حوزه کارشناسی، وکالت و مشاوره خانواده برای خانواده‌های شهدای میناب با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر وی انجام شده است، افزود: مجموعه مرکز وکلا خود را خدمتگزار خانواده‌های معظم همه شهدا از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه میناب می‌داند و در این مسیر تلاش کرده است با رعایت دو اصل سرعت و دقت، اقدامات کارشناسی و حقوقی لازم را به انجام برساند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به حضور مکرر خود و کارشناسان مرکز در میناب و دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: در این دیدارها، پای صحبت‌ها و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا نشستیم و تلاش کردیم در حد توان در کنار آنان باشیم. حتی در شبی در میناب و در جوار مزار مطهر شهدا، به خانواده‌های عزیز شهدا قول دادم که اجازه ندهیم خون پاک شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه پایمال شود و این مسئولیت را با جدیت دنبال کنیم.

عبدلیان‌پور ادامه داد: در همین راستا، جلسه‌ای با حضور مسئولان اجرایی استان، دادستان و رئیس دادگستری برگزار و روند پیگیری پرونده با جدیت دنبال شد.

کارشناسان مرکز نیز در محل حادثه حضور یافتند و گزارش‌های متعدد کارشناسی تهیه کردند.

وی با تشریح ابعاد کارشناسی پرونده بیان کرد: در مرحله کارشناسی تکمیلی که به دستور مرجع قضایی انجام شد، ۱۴ کارشناس در ۱۰ رشته تخصصی به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداختند و در مجموع، حدود یک‌هزار و ۴۰۰ صفحه گزارش کارشناسی تکمیلی به محکمه ارائه شد. همچنین بیش از دو هزار صفحه مستندات و مدارک مرتبط با موضوع گردآوری و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به همکاری کارشناسان و وکلای خارجی در این پرونده تصریح کرد: در یکی از مراحل، تعدادی از وکلای خارجی را به محل حادثه بردیم تا از نزدیک مشاهدات خود را انجام دهند و مستندات مورد نیاز را دریافت کنند. این اقدام با هدف تقویت پیگیری‌های حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان حقوقی بین‌المللی صورت گرفت.

وی درباره روند تشکیل پرونده حقوقی در داخل کشور نیز گفت: با اخذ وکالت از تمامی خانواده‌های شهدایی که امروز در این مراسم حضور دارند، دادخواست حقوقی به دادگاه تقدیم شده است. ۱۰ نفر از وکلای مرکز در این پرونده مشارکت دارند و شهود و گواهان نیز برای ادای شهادت در روند رسیدگی حضور خواهند داشت.

عبدلیان‌پور با اشاره به حمایت‌ها و پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه در جریان این پرونده خاطرنشان کرد: شهادت می‌دهم که حتی در اوج جنگ رمضان نیز چندین دیدار با رئیس قوه قضاییه برای پیگیری جنایات دشمن در میناب و لامرد و لار داشتیم. ایشان با جدیت و اهتمام ویژه، این موضوعات را دنبال می‌کردند و رهنمود‌ها و راهنمایی‌های لازم را برای پیشبرد اقدامات حقوقی ارائه می‌دادند.

وی در ادامه به تشریح اقدامات قضایی در پرونده کیفری پرداخت و گفت: شکایت‌های کیفری مطرح‌شده نیز منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شده و در حال حاضر منتظر ابلاغ وقت رسیدگی هستیم تا مراحل بعدی دادرسی نیز پیگیری شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین از مشارکت ۱۵ وکیل خارجی از پنج کشور جهان در روند پیگیری‌های حقوقی خبر داد و افزود: این وکلا در جریان بررسی پرونده و مستندات قرار گرفته‌اند و پس از برگزاری نشست‌های تخصصی و هماهنگی‌های لازم، زمینه حضور و ارائه دفاعیات آنان در جلسات مربوط فراهم شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی این پرونده با جدیت ادامه خواهد یافت و در هفته‌ها و ماه‌های آینده، اخبار و گزارش‌های تکمیلی درباره نتایج اقدامات انجام‌شده به اطلاع خانواده‌های معظم شهدا و افکار عمومی خواهد رسید.

همچنین در این مراسم عباس جنگچی پدر دانش‌آموز شهید محمدمهدی جنگچی به ذکر خاطراتی از فرزند شهید خود پرداخت و گفت: محمدمهدی تک‌فرزند ما و عشق ما بود؛ او امام حسینی بود و به علاقه بسیار زیادی به رهبر شهید انقلاب داشت.

حسن سالاری پدر دانش‌آموزان شهید علی و محیا سالاری و همسر شهید زهرا میردادی نیز در این مراسم گفت: ما خواهان قصاص آمران، عاملان و مباشران به شهادت رساندن فرزندان و اعضای خانواده خود هستیم.

خانم امینه نادمی معلم کلاس اول مدرسه شجره طیبه نیز در این مراسم به روایت روز حادثه پرداخت و گفت: ۹ اسفند روزی بود که رویای یک نسل نابود شد ولی ما همچنان ایستاده‌ایم.

لیلا قویدل مادر دانش‌آموز شهید بنیامین جنگجو نیز در این مراسم گفت: امروز موجب دلگرمی ماست که خانواده قوه قضاییه را در کنار خود می‌بینیم. امروز آمریکا و اسرائیل باید از ما پدران و مادران شهدا بترسند چرا که ما از خون رهبر شهید و فرزندانمان نمی‌گذریم.

شکیبا دریکوند مادر دانش‌آموز شهید میکائیل دورقی نیز در این جلسه گفت: از همه عزیزانی که برای احقاق حق خانواده‌های شهدای میناب قدم برمی‌دارند تشکر می‌کنم. ما ملت امام حسین (ع) و شهادتیم و تا پای جان پای کشورمان می‌مانیم.

عماد دهقانی جانباز قطع عضو مدرسه شجره طیبه میناب و پدر دانش‌آموز شهید هنا دهقانی نیز در این مراسم، به ذکر خاطراتی از روز حادثه پرداخت و خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: خواسته ما از شما این است که نگذارید خون فرزندان شهیدمان پایمال بشود.

همچنین در بخشی از این مراسم مادر دانش‌آموز شهید مطهره احمدزاده، کتاب درسی آغشته به خون فرزند شهید خدا به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد.

منبع: میزان



