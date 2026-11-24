سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که پدافند این کشور بامداد امروز یک فروند پهپاد جاسوسی و تهاجمی «وینگ لونگ ۲» متعلق به عربستان سعودی را در آسمان استان تعز سرنگون کرده است.

به گزارش تابناک؛ سرتیپ «یحیی سریع» ، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن به لطف خداوند، بامداد امروز یک فروند پهپاد جاسوسی و تهاجمی از نوع «وینگ لونگ ۲» (Wing Loong II) متعلق به دشمن سعودی را که در حال انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان تعز بود، با استفاده از سلاح مناسب سرنگون کردند.

به نقل از المسیره، وی تأکید کرد که این دهمین پهپاد از این نوع است که از زمان آغاز تشدید تنش‌ها تاکنون توسط نیروهای مسلح یمن سرنگون شده است.

از سوی دیگر، سرتیپ یحیی سریع اعلام کرد: نیروهای مسلح این کشور به لطف خداوند، تجمعات نیروهای دشمن سعودی وابسته به افسر سعودی «فارس الشمری» را در شرق استان جوف، با شش فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.

وی افزود: این حملات با اصابت مستقیم موشک‌ها همراه بود و ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت و به انهدام تعدادی از خودروهای نظامی منجر شد.

منبع: فارس



