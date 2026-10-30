یمن شلیک پهپاد به مکه را قویا تکذیب کرد

به گزارش تابناک؛ سخنگوی جنبش انصارالله یمن ادعای ائتلاف سعودی درباره رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد این جنبش در منطقه مکه را رد کرد و گفت انصارالله امروز هیچ عملیاتی علیه خاک عربستان انجام نداده است.

«یحیی سریع» با رد این ادعا تأکید کرد که عملیات این جنبش، تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی را هدف قرار می‌دهد.

پیش‌تر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی مدعی شده بود سامانه‌های پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپاد متعلق به انصارالله را در منطقه مکه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

عربستان جزئیات بیشتری درباره زمان و محل دقیق رهگیری این پهپاد یا شواهدی مبنی بر این رهگیری ارائه نکرده است.

منبع: فارس