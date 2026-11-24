مسابقات کوپا آمریکای ۲۰۲۸ در ماه‌های ژوئن و جولای به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که قرار است با حضور تیم‌های بیشتری همراه باشد.

به گزارش تابناک؛ مسابقات کوپا آمریکای ۲۰۲۸ بار دیگر در ایالات متحده برگزار خواهد شد. این کشور که واقع در آمریکای شمالی است، به عنوان میزبان دوره پیش‌روی این تورنمنت قاره‌ای انتخاب شده است؛ رویدادی که در ماه‌های ژوئن و جولای ۲۰۲۸ به انجام می‌رسد.

طبق گزارش‌های منتشرشده؛ برنامه‌ریزی برای این دوره شامل ساختاری گسترش‌یافته است که امکان حضور تیم‌های ملی از منطقه کونکاکاف (آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب) را نیز فراهم می‌کند؛ امری که منجر به برگزاری رقابتی بزرگتر با حضور تیم‌های بیشتر خواهد شد.

بدین ترتیب، آمریکا بار دیگر میزبان مهمترین تورنمنت تیم‌های ملی در آمریکای جنوبی خواهد بود، این در حالی است که در سال ۲۰۲۴ هم میزبان این تورنمنت بود. هدف از برگزاری دوره ۲۰۲۸ این رقابت‌ها، گرد هم آوردن مجدد تیم‌های ملی از هر دو کنفدراسیون در رقابتی است که نویدبخش تغییرات چشمگیری در ساختار و فرمت خود خواهد بود.

کوپا آمریکای ۲۰۲۴ که چهل‌وهشتمین دوره این رقابت‌ها بود، با قهرمانی آرژانتین پایان یافت و کلمبیا و اروگوئه نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. در آن دوره در کنار ۱۰ تیم منطقه آمریکای جنوبی، ۶ تیم هم از کونکاکاف حضور داشتند.

منبع: تسنیم