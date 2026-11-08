عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از احتمال طرح استیضاح احمد میدری، وزیر کار، در دستور کار مجلس طی هفته آینده خبر داد.

به گزارش تابناک، استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از طرح از سوی جمعی از نمایندگان، برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

در ادامه، نشست مشترک نمایندگان متقاضی استیضاح با وزیر برگزار شد، اما با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، متقاضیان بر ادامه روند استیضاح تأکید کردند.

گزارش کمیسیون اجتماعی نیز در مهرماه به هیئت‌ رئیسه مجلس ارسال شد تا درباره ادامه روند و تعیین تکلیف این درخواست تصمیم‌گیری شود.

با این حال، موضوع همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی هیئت‌ رئیسه است و همین مسئله به یکی از محورهای پیگیری نمایندگان امضاکننده تبدیل شده است.

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در همین زمینه مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به طی شدن مراحل قانونی این طرح، بر ضرورت ورود هرچه سریع‌تر آن به دستور کار مجلس تأکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه با وجود طی شدن روند قانونی و صرف زمان قابل توجه برای بررسی و پیگیری استیضاح، همچنان تعیین تکلیف نهایی آن در انتظار اقدام هیئت‌رئیسه مجلس است، تصریح کرد: این موضوع ضرورت تسریع در فرایند رسیدگی را دوچندان می‌کند.

پوردهقان با اشاره به اینکه امضاکنندگان استیضاح با هدف پیگیری مطالبات و تأمین منافع مردم پای این طرح آمده‌اند، تأکید کرد:ه پیگیری‌ها برای طرح هرچه سریع‌تر استیضاح ادامه دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به وعده مطرح‌شده برای تعیین تکلیف این موضوع در هفته آینده، بر ضرورت عملیاتی شدن این وعده و قرار گرفتن استیضاح در دستور کار مجلس تأکید کرد.