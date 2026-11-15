هشدار پلیس درباره افراد گمشده

رییس اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: برخی خانواده‌هایی که عزیزشان گم شده است، در فضای مجازی فیلمی منتشر یا آگهی‌هایی چاپ می‌کنند و در خیابان می‌چسبانند و متأسفانه این اقدام می‌تواند بستر مناسبی برای کلاهبرداری فراهم کند.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ محمود ملکی رئیس اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در این اداره پیگیری پرونده افراد گمشده انجام می‌شود، اظهار داشت: گم شدن افراد علت‌های زیادی می‌تواند داشته باشد که شامل صغر سنی، کهولت سن، فریب و اغفال، آلزایمر و غیره می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه نکته مهم درخصوص فقدانی‌ها این است که به محض گم شدن شخص، خانواده باید سریعا به پلیس اطلاع دهد، یادآور شد: خانواده فرد مفقودشده به هیچ عنوان نباید ۲۴ ساعت صبر کنند، بلکه باید فورا به کلانتری مراجعه و فقدان را اعلام کنند تا در سیستم ثبت شود. کلانتری هم وظیفه دارد سریع موضوع را به پلیس آگاهی اعلام کند، چون بحث نفر و جان است.

گروه‌های پرخطر در معرض گم شدن

رئیس اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به گروه‌های پرخطر گفت: کودکان زیر ۱۲ سال و سالمندان جزو گروه‌های پرخطر هستند، زیرا ممکن است مورد هرگونه سوءاستفاده قرار بگیرند یا حوادث مختلفی برای آنها رخ دهد. به همین دلیل به خانواده‌ها توصیه می‌کنم به‌هیچ‌وجه کودکان و به‌ویژه سالمندانی را که دچار بیماری‌های ذهنی مثل آلزایمر هستند، تنها در خیابان رها نکنند.

وی با اشاره به ارتباط پلیس و سازمان بهزیستی افزود: اقدامات خوبی با سازمان بهزیستی استان تهران انجام داده‌ایم و به صورت آنلاین با عوامل بهزیستی در ارتباط هستیم تا عزیزانی که توسط اورژانس اجتماعی به سیستم منتقل می‌شوند، به ما اعلام شود تا خانواده‌ها را راهنمایی کنیم.

علت بیشترین پرونده‌های فقدانی

سرهنگ ملکی درباره علت بیشتر مفقودی‌ها گفت: بیشترین پرونده‌های مفقودی در پلیس مربوط به اختلافات خانوادگی است و وقتی مشکلات در خانه حل نمی‌شود، افراد از خانه خارج می‌شوند. مخصوصا بچه‌های طلاق که دچار سرخوردگی عاطفی می‌شوند و کمبود محبت دارند، از خانه خارج شده و گم می‌شوند و ممکن است در دام افراد سودجو بیفتند.

وی دومین علت مفقودی‌ها را کهولت سن عنوان کرد که باعث گم شدن میانسالان می‌شود و ادامه داد: امیدواریم هموطنان از مراکزی که فراجا به عنوان مشاوره رایگان در نظر گرفته است استفاده کنند و برای حل مشکلات خانوادگی به این مراکز مراجعه کنند.

هشدار درباره آگهی‌افراد گمشده

رئیس اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره آگهی‌های پیدا کردن فرد گمشده بیان کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که برخی خانواده‌هایی که عزیزشان گم شده است، در فضای مجازی فیلمی منتشر یا آگهی‌هایی چاپ می‌کنند و در خیابان می‌چسبانند. متأسفانه این اقدام می‌تواند بستر مناسبی برای کلاهبرداری فراهم کند.

وی توضیح داد: به این شکل که عده زیادی با این افراد تماس گرفته و مدعی می‌شوند از عزیز آنها خبر دارند و درخواست پول می‌کنند. خانواده نیز به امید اینکه نشانی از عزیزشان پیدا کنند، مبلغ را پرداخت می‌کند، اما خبری از فرد تماس‌گیرنده نمی‌شود و بعد از گرفتن پول ناپدید می‌شود که همین مسأله داغ خانواده را بیشتر نیز می‌کند.

وی در پایان به خانواده افراد مفقودشده تأکید کرد: چاپ این آگهی را توصیه نمی‌کنم و شهروندان باید دقت کنند که این مسأله تخصصی را به پلیس واگذار کنند.