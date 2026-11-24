یه گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه در شرایط فشار اقتصادی و فضاسازی‌بیرونی و تلاش دشمنان برای مخدوش کردن اقدامات دولت برای خدمت‌رسانی شاهد برخورد غیرمنصفانه برخی رسانه‌ها با رئیس‌جمهوری هستیم، تصریح کرد: از این موضوع هیچ غمی نداریم چون باور داریم هرکسی کاری را می‌کند که رسالت خود می‌داند و رسالت این دولت، خدمت‌رسانی است.

وی ادامه داد: پزشکیان صرفه‌جویی را از دولت و از خودش و خانواده‌اش شروع کرد. فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت انرژی ناشی از تحریم‌های خشن و ظالمانه است اما روشن نگه داشتن چراغ صنعت، اولویت دولت است. دکتر پزشکیان نهج‌البلاغه‌خوان و قرآنخوان و عامل به آن‌ها هستند و چون عامل هستند مورد هجمه قرار می‌گیرند اما این هجمه‌ها بر محبوبیتش اثر مثبت خواهد داشت چراکه مردم به بلوغ اجتماعی رسیدند.

سخنگوی دولت با تبریک روز زن، گفت: به مناسبت میلاد حضرت زهرا تا پایان سال هرهفته ۵۰۰۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل می‌شود. رئیس‌جمهوری تاکید دارد واحدهای تکمیل شده را به مردم تحویل دهیم. به مناسبت روز معلولین نیز وزارت راه به تمامی خانواده‌هایی که ۵ معلول به بالا دارند، خانه می‌خرد و تحویل می‌دهد.

مهاجرانی با بیان اینکه ۱۵۶۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اضافه شده است، افزود: وزارت راه و شهرسازی ۱۵۶۰ دستگاه را تاکنون خریداری کرده است و پرداخت تسهیلات بانکی به حدود ۵۰۰۰ راننده را نیز شاهد هستیم.

وی گفت: در راستای حفظ اشتغال پایدار درشرایطی که شاهد جنگ اقتصادی هستیم؛ در دوره هفت‌ماهه اخیر بیش از ۴۰۰ همت تامین مالی با استفاده از چهار ابزار نوین برای بنگاه‌ها انجام شده است. همچنین رشد بیش از دوبرابری سرانه آموزشی مدارس را داشته‌ایم که کمک می‌کند مدیران مدارس با اقتدار امورات مدرسه را انجام دهند. این رقم از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

سخنگوی دولت افزود: بیش از ۹۰ درصد کاهش هزینه در سرشماری اخیر داشتیم و رتبه ایران ۲۰ پله بهتر شده است. طبق وعده دولت مبنی بر پرداخت به کارمندان شرکتی به صورت ذی نفع نهایی، این امر در سه شرکت محقق شده است.

ادامه دارد

منبع: ایسنا



