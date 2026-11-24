به گزارش تابناک؛ عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به ضوابط استفاده از مرخصی استعلاجی کارکنان دولت گفت: همه انسان‌ها ممکن است در زندگی شخصی یا شغلی خود دچار بیماری و کسالت شوند و قانون نیز برای این موضوع پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. استفاده از مرخصی استعلاجی یک حق قانونی برای تمامی کارکنان دولت است و به گروه شغلی خاصی اختصاص ندارد.

وی افزود: برگه‌های استعلاجی کارکنان معمولا باید به تأیید پزشک معتمد دستگاه مربوطه برسد. پزشک معتمد، با بررسی مدارک پزشکی، درباره مدت مرخصی و تناسب آن با بیماری اعلام‌شده اظهارنظر می‌کند و در مواردی که مدت استعلاجی از حدود تعیین‌شده فراتر برود، موضوع در کمیته یا شورای مربوطه بررسی خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه از کارکنان برای تأیید مرخصی استعلاجی مبنای قانونی ندارد چراکه پزشک معتمد از سوی همان دستگاه یا سازمان حقوق دریافت می‌کند و وظیفه او صرفا بررسی و تأیید مدارک پزشکی است.

عبادی تأکید کرد: اگر در بیمارستان یا هر مجموعه دیگری برخلاف ضوابط قانونی از کارکنان برای تأیید استعلاجی وجهی دریافت شود، لازم است گزارش رسمی آن ارائه شود تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری و از حقوق همکاران حمایت شود.

این در حالی است که اخیرا ویدئویی در فضای مجازی بازنشر شده با این محتوا که برای تایید برگه استعلاجی پرستاران از آنها هزینه‌دریافت می‌شود.

منبع: همشهری آنلاین



