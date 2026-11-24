قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: سه شنبه ۳ آذر
سکه پارسیان (سوت)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
قیمت (ریال)
۲۸,۴۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
قیمت (ریال)
۵۳,۴۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
قیمت (ریال)
۷۸,۳۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
قیمت (ریال)
۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
قیمت (ریال)
۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
قیمت (ریال)
۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
قیمت (ریال)
۱۷۸,۰۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
قیمت (ریال)
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
قیمت (ریال)
۲۲۷,۹۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
قیمت (ریال)
۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
قیمت (ریال)
۲۷۹,۳۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
قیمت (ریال)
۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
قیمت (ریال)
۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
قیمت (ریال)
۳۵۴,۱۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
قیمت (ریال)
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
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