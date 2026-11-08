قیمت سکه پارسیان امروز 17 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در انواع وزن‌ها و عیار ۷۵۰ اعلام شد. سکه‌های پارسیان در وزن‌های مختلف از ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ سوت عرضه می‌شوند و قیمت آن‌ها با توجه به وزن و نرخ روز طلا متفاوت است. در ادامه می‌توانید آخرین قیمت انواع سکه پارسیان را به تومان مشاهده کنید.

جدول قیمت سکه پارسیان امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵

قیمت‌های اعلام‌شده در جدول زیر از ریال به تومان تبدیل شده‌اند.

نوع سکه پارسیان وزن قیمت (تومان)

سکه پارسیان ۰٫۱۰۰ ۱۰۰ سوت ۲٬۹۸۵٬۰۰۰

سکه پارسیان ۰٫۲۰۰ ۲۰۰ سوت ۵٬۶۱۵٬۰۰۰

سکه پارسیان ۰٫۳۰۰ ۳۰۰ سوت ۸٬۲۴۵٬۰۰۰

سکه پارسیان ۰٫۴۰۰ ۴۰۰ سوت ۱۰٬۸۸۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۰٫۵۰۰ ۵۰۰ سوت ۱۳٬۵۱۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۰٫۶۰۰ ۶۰۰ سوت ۱۶٬۱۴۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۰٫۷۰۰ ۷۰۰ سوت ۱۸٬۷۷۵٬۰۰۰

سکه پارسیان ۰٫۸۰۰ ۸۰۰ سوت ۲۱٬۴۱۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۰٫۹۰۰ ۹۰۰ سوت ۲۴٬۰۴۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۱٫۰۰۰ ۱۰۰۰ سوت ۲۶٬۸۲۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۱٫۱۰۰ ۱۱۰۰ سوت ۲۹٬۴۵۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۱٫۲۰۰ ۱۲۰۰ سوت ۳۲٬۰۸۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۱٫۳۰۰ ۱۳۰۰ سوت ۳۴٬۷۲۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۱٫۴۰۰ 1400 سوت ۳۷٬۳۵۰٬۰۰۰

سکه پارسیان ۱٫۵۰۰ ۱۵۰۰ سوت ۳۹٬۹۸۰٬۰۰۰





هر سوت طلا چند گرم است؟

سوت یکی از واحدهای اندازه‌گیری وزن طلاست که برای بیان وزن‌های کمتر از یک گرم استفاده می‌شود. هر سوت برابر با یک‌هزارم گرم است؛ بنابراین هر ۱۰۰۰ سوت معادل یک گرم طلا خواهد بود.

برای مثال، سکه پارسیان ۵۰۰ سوت وزنی معادل نیم گرم و سکه پارسیان ۱۰۰۰ سوت وزنی معادل یک گرم دارد.

منبع: میلی







