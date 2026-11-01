قیمت طلا و سکه امروز 10 آبان/ سکه بهار آزادی پرواز کرد

اونس طلا ثابت ماند، اما سکه بهار آزادی ۲ میلیون تومان پرواز کرد و حالا سوال این است که چه اتفاقی در بازار دلار یا تقاضای داخلی افتاده که قیمت‌های داخلی با روند جهانی وارد جنگ شده‌اند؟

قیمت طلا و سکه در بازار امروز، یک چرخش مهم و خلاف روند روز گذشته دارد به طوری که پس از یک روز استراحت و کاهش قیمت‌ها در روز گذشته، بازار امروز با یک بازگشت صعودی مواجه شده است در حالی که قیمت جهانی اونس طلا در محدوده ۳۸۷۶ دلار ثابت مانده است، اما قیمت‌های داخلی نشان می‌دهند که عوامل داخلی یا تغییر در تقاضای بازار، باعث حرکت دوباره قیمت‌ها به سمت بالا شده است.

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۵,۵۲۱,۰۰۰ تومان بود درحالیکه امروز به ۲۵,۵۷۴,۰۰۰ تومان رسید و ۵۳,۰۰۰تومان افزایش داشت همچنین قیمت اونس جهانی روز گذشته ۳,۸۷۶دلار بود که امروز هم با همان قیمت نرخ گذاری شد و تغییری نکرد.

همچنین قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته ۲۵۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۵۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان رسید که ۲,۱۸۰,۰۰۰تومان گرانتر شد ضمن اینکه قیمت سکه امامی دیروز ۲۶۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۶۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان رسید که کاهش جزئی ۳۰,۰۰۰ تومانی داشت.

همچنین قیمت نیم سکه روز گذشته ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز به ۱۳۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان رسید و ۵۰,۰۰۰تومان کاهش جزئی داشت. قیمت ربع سکه دیروز ۷۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز ۷۴,۵۲۰,۰۰۰ شد و کاهش ۵۶۰,۰۰۰تومانی کرد.

چرا با ثبات اونس، طلا و سکه گران شد؟

در بازار امروز اونس جهانی طلا هیچ تغییری نکرد و ثابت ماند اما قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه بهار آزادی با جهش روبرو شد که نشان می‌دهد قیمت دلار، تغییر در نرخ سود بانکی و تقاضای داخلی اثرگذار بوده است بنابراین وقتی اونس ثابت است اما قیمت داخلی بالا می‌رود، یعنی قیمت دلار در بازار آزاد افزایش پیدا کرده و یا تقاضای داخلی برای سکه بالا رفته است.

همچنین سکه بهار آزادی با افزایش بیش از ۲ میلیون تومانی، پیشتاز بازار امروز است و این جهش در حالی رخ داده که قیمت سکه امامی و نیم‌سکه با کاهش جزئی روبرو هستند که این تفاوت قیمت‌ها نشان می‌دهد که ذائقه سرمایه‌گذاران تغییر کرده است و تمرکز اصلی خرید امروز بر روی سکه بهار آزادی بوده است که این مساله نشان‌دهنده ورود نقدینگی به بخش‌های کوچک‌تر بازار یا تلاش برای جبران ریزش روز گذشته است.

بازار به کدام سمت می‌رود؟

سناریوی اول (ادامه روند صعودی): اگر قیمت دلار در بازار داخلی رشد کند و اونس جهانی نیز از محدوده ۳۸۷۶ دلار عبور کرده و به سمت ۳۹۰۰ دلار حرکت کند، ما شاهد یک «رالی صعودی همگانی» خواهیم بود. در این صورت، سکه بهار آزادی به عنوان پیشران بازار، می‌تواند قیمت‌ها را به شدت بالا ببرد.

سناریوی دوم (اصلاح مجدد و تثبیت): اگر اونس جهانی در همین محدوده ۳۸۷۰ دلاری باقی بماند و تقاضای داخلی برای سکه بهار آزادی فروکش کند، بازار وارد یک دوره «ثباتی یا اصلاحی» می‌شود. در این حالت، قیمت‌ها پس از این جهش کوچک، دوباره به سطوح روز گذشته باز می‌گردند تا تعادل برقرار شود.

بازار امروز از حالت نزولی خارج شده و وارد فاز نوسانی و هیجانی شده است که با توجه به اینکه اونس جهانی ثابت است اما قیمت‌های داخلی بالا رفته‌اند، بسیار مراقب نوسانات قیمت دلار باشید.