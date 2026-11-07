قیمت انواع سکه پارسیان در بازار امروز 16 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه‌گیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.





سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)



سکه پارسیان ۰/۱۰۰ ۲۹,۸۵۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۰/۲۰۰ ۵۶,۱۵۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۰/۳۰۰ ۸۲,۴۵۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۰/۴۰۰ ۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۰/۵۰۰ ۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۰/۶۰۰ ۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۰/۷۰۰ ۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۰/۸۰۰ ۲۱۴,۱۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۰/۹۰۰ ۲۴۰,۴۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۱/۰۰۰ ۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۱/۱۰۰ ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۱/۲۰۰ ۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۱/۳۰۰ ۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۱/۴۰۰ ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰



سکه پارسیان ۱/۵۰۰ ۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰