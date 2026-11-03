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قیمت سکه پارسیان امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت ها در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید

کد خبر: 100000282تاریخ انتشار: 228 بازدید

سکه+پارسیان+

به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

سکه پارسیان (سوت)                                           قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰                                           29,400,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰                                            55,250,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰                                            81,100,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰                                           106,950,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰                                           132,800,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰                                           158,650,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰                                          184,500,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰                                          210,400,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰                                          236,300,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰                                         263,600,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰                                          289,500,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰                                          315,300,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰                                          341,200,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰                                          367,000,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰                                          393,000,000

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