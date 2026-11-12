ویتکاف و کوشنر با پوتین دیدار کردند

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار با بیان اینکه شنیدن ارزیابی طرف آمریکایی از مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی برای وی اهمیت دارد، بر موضع مسکو مبنی بر دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و دائمی مناقشه کنونی اصرار و تأکید کرد: علاقه مند هستم که صلح در اوکراین برای همیشه برقرار باشد.

پوتین با اشاره به اینکه مقامات اوکراینی مسأله ایجاد مناطق بی‌طرف را در خطوط مقدم درگیری پیشنهاد داده‌اند، مخالفت خود با این ایده را بیان کرد و گفت: برای روسیه، تنها یک خط مرزی دولتی با اوکراین وجود دارد.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به برنامه کشورهای اروپایی (در قالب گروه داوطلبان) برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین گفت: نیروهای خارجی در اوکراین هدف مشروع نیروهای مسلح روسیه خواهند بود. وی خاطرنشان کرد:‌حضور احتمالی نیروهای خارجی در اوکراین امنیت ملی روسیه را تهدید می‌کند. رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار هشدار داد که اگر نیروهای اروپایی وارد اوکراین شوند، «جنگ از سر گرفته خواهد شد.»

پوتین تصریح کرد:‌روسیه هرگز مخالف گفت‌وگو با اروپا نبوده و هرگز آن را قطع نکرده است، بلکه مقامات اروپا تماس با مسکو را قطع کردند. وی خاطرنشان کرد: امروز ترامپ پیشنهاد توافق بر سر سیستم امنیتی در اروپا را می‌دهد، اما اروپایی‌ها این پیشنهاد را رد می‌کنند پوتین از ویتکاف خواست تا مراتب قدردانی خود را به ترامپ برای تسهیل تماس‌ها بین روسیه و اوکراین ابلاغ کند و از پیشرفت تلاش‌های بشردوستانه در این مناقشه ابراز خرسندی کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های ملانیا ترامپ همسر رئیس‌جمهور آمریکا در برقراری آتش‌بس موقت در شهر اولشکی، پیشنهاد داد که بر اساس این تجربه، مأموریت بشردوستانه دیگری برای منطقه کنستانتینوکا در خط مقدم درگیری سازماندهی شود.

پوتین اظهار داشت:‌روسیه برای پاکسازی مین‌های نزدیک کنستانتینوکا به پنج روز زمان نیاز دارد؛ اگر اوکراین معتقد است که شهر را کنترل می‌کند، بگذارید امنیت را در سمت خود تضمین کند.

وی گفت: امروز علاوه بر سایر مسائل، درباره مسأله ارضی نیز با ویتکاف و کوشنر گفت‌وگو خواهد کرد.

پوتین خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به قلمرو سرزمینی در مناقشه اوکراین از زوایای مختلفی مطرح می‌شود. برای روسیه، مهمترین مؤلفه، مردم مناطق و ارزش‌های مورد نظر آنها است تلاش آمریکا برای ورود اروپا به مذاکرات حل و فصل مناقشه اوکراین است.

ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این دیدار گفت: توافق مذاکرات ابوظبی در زمینه مبادله آتی اسرا بین فدراسیون روسیه و اوکراین نشان دهنده پیشرفت در حل و فصل است.

وی با بیان اینکه گفت‌وگوها در ابوظبی در فضایی مثبت انجام شد و هیأت‌های روسیه و اوکراین به شکل مؤثری مذاکره کردند، اظهار داشت:‌اروپایی‌ها در ابوظبی سر میز مذاکره نبودند، اما از این تماس‌ها مطلع بودند.

در ادامه ویتکاف با بیان اینکه نتایج دیدار با رئیس‌جمهور روسیه را در سفر قریب‌الوقوع خود به اروپا به ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین اطلاع خواهد داد، گفت: امیدوارم پس از دیدار با پوتین بتوانم خبر برگزاری دور جدیدی از مذاکرات درباره اوکراین را «با مشارکت اروپا» اعلام کنم.

جرد کوشنر داماد ترامپ نیز در این دیدار گفت: آمریکایی‌ها شاهد ابراز تمایل اروپایی‌ها برای شرکت در مذاکرات و پایان دادن به درگیری در اوکراین هستند.

وی افزود: در این راستا، ایالات متحده مذاکره با اروپایی‌ها در مورد معماری امنیتی در این قاره را آغاز کرده است. مذاکره‌کنندگان آمریکایی که صبح امروز پنجشنبه ۲۱ آبان با استقبال کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه وارد مسکو شدند، قصد دارند در دیدار با رئیس‌جمهور این کشور در مورد مسائل مطرح شده در مذاکرات سه جانبه ابوظبی در ۱۹ و ۲۰ آبان گفت‌وگو کنند.

مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان با احتساب ۴۰ دقیقه استراحت در میانه مذاکرات، حدود چهار ساعت و نیم به طول انجامید و روز دوم مذاکرات در چهارشنبه ۲۰ آبان نیز در مدت کمتر از دو ساعت به پایان رسید.

در این مذاکرات، ویتکاف و کوشنر به عنوان نمایندگان ایالات متحده و در جایگاه میانجی حاضر بودند و ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس‌جمهور روسیه و رستم عمروف رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین رؤسای هیأت‌های دو کشور در حال درگیری را برعهده داشتند.

بنا بر تصاویر منتشر شده از روز نخست مذاکرات،‌الکسوس گرینکویچ فرمانده نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اروپا و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز روز سه‌شنبه در میز مذاکره حضور داشتند. تصاویر جدیدی از محل مذاکرات در روز چهارشنبه مخابره نشد اما رسانه‌های روسی تأکید کردند که بر خلاف ادعاهای برخی مقامات اروپایی، نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه در مذاکرات حضور نداشتند.

مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین درحالی در دو روز اخیر در ابوظبی برگزار شد که آخرین دور این مذاکرات ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) در ژنو برگزار شده و بدون دستیابی به هیچ‌گونه سند نهایی، توافق‌نامه یا پیشرفت چشمگیری به پایان رسیده بود.

پس از آن، این سازوکار حل‌وفصل مناقشه اوکراین به دنبال آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، با وقفه‌ای طولانی مواجه شد.

با وجود طرح وعده ترامپ مبنی بر حل سریع مناقشه اوکراین در حدود دو سال گذشته، وی در این زمینه هنوز موفقیتی نداشته است و درگیری نظامی مسکو و کی‌یف که از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

همچنین ساعتی قبل، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که امروز در دیدار با هیأت مذاکره‌کننده آمریکایی درباره موضوعاتی صحبت خواهیم کرد که می‌تواند به حل مناقشه اوکراین منجر شود.

دستیار پوتین با اشاره به دیدار صبح پنجشنبه خود با ویتکاف و کوشنر گفت: رایزنی‌های اولیه‌ای انجام شده اما هنوز هیچ چیز نهایی نشده است؛ دیدار اصلی با رئیس‌جمهور روسیه در پیش است.

اوشاکوف درباره ابراز تمایل کوشنر داماد ترامپ برای پیوستن اروپا به مذاکرات حل وفصل مناقشه اوکراین گفت: اتحادیه اروپا در انتخاب یک مذاکره‌کننده واحد با دشواری‌هایی روبرو است و آنها تاکنون نتوانسته‌اند چنین فردی را انتخاب کنند.

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که برای نخستین بار در مذاکرات ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵ این کشور با اوکراین با میانجیگری آمریکا در ابوظبی حضور داشت، درباره گفت‌وگوهای دو روز گذشته گفت:‌وجه تمایز دور اخیر این مذاکرات با گفتگوهای پیشین در این قالب، آن است که برای نخستین بار وارد بحث درباره معماری امنیتی آینده شدیم.

ریابکوف اظهار داشت: با توجه دستورالعمل رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، هیأت این کشور با پرهیز از کلی‌گویی‌های مبهم، به‌شکلی کاملاً مشخص و صریح به این موضوع پرداخت.

وی گفت: مذاکرات ابوظبی با پیشرفت‌هایی همراه بود اما مهم است که از عقب‌گرد خودداری شود.

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: برخی از رویکردها در مذاکرات ابوظبی با اعتراض هیأت روسیه مواجه شد اما نمایندگان آمریکا تمایل برای یافتن راه‌حل را دارند و از این رو، مسکو امیدوار است که این روند مفید باشد.

ریابکوف تأکید کرد: صحبت از احیای اعتماد بین طرفین پس از مذاکرات ابوظبی درباره اوکراین در حال حاضر اشتباه است.

وی با انتقاد از رویکردهای اروپا در موضوع اوکراین گفت: پایتخت‌های اروپایی مصمم به ارسال کمک‌های مالی به کی‌یف هستند و کمیسیون اروپا نیز برای تضعیف مذاکرات تلاش می‌کند.

منبع: ایرنا



