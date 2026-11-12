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چای جایگزین آب نیست

بهترین مایع برای حفظ سلامت بدن، آب است و چای، به‌ویژه اگر پررنگ و همراه با قند مصرف شود، نه‌تنها جایگزین مناسبی برای آب نیست، بلکه می‌تواند باعث دفع آب از بدن و تشدید کم‌آبی در سالمندان شود.

کد خبر: 4201459تاریخ انتشار: 582 بازدید۰


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به گزارش تابناک؛دکتر سعید هادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله درباره مصرف زیاد چای توسط سالمندان، افزود: ما توصیه می‌کنیم که بهترین و اصلی‌ترین مایع برای بدن، آب است. چای نیز جزو مایعات محسوب می‌شود، اما باید با رعایت نکاتی مصرف شود.

وی ادامه داد: چای پررنگ، به‌ویژه اگر با چند حبه قند همراه باشد، حاوی مقدار زیادی کافئین است که به‌عنوان دیورتیک عمل کرده و باعث دفع آب از بدن می‌شود.

هادی با بیان اینکه مصرف زیاد چای می‌تواند بدن را دهیدراته کند، افزود: در سالمندان، کم‌آبی بدن می‌تواند علائم گوارشی و عمومی ایجاد کند. بنابراین توصیه می‌شود اگر فردی روزانه پنج لیوان چای می‌نوشد، آن را به دو تا سه لیوان کاهش دهد و چای را به‌صورت کم‌رنگ، ولرم و کم‌شکر مصرف کند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، این متخصص تغذیه در پایان اظهار کرد: هرچه چای پررنگ‌تر باشد، میزان کافئین آن بیشتر است و آب بدن را بیشتر تخلیه می‌کند. به همین دلیل، در سالمندان که نیاز بیشتری به حفظ آب بدن دارند، مصرف آب باید در اولویت قرار گیرد و چای تنها به‌صورت متعادل و کنترل‌شده نوشیده شود.

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