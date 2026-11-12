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عادت‌هایی که منجر به سرماخوردگی می‌شوند

عادت‌هایی وجود دارند که باعث بروز سرما خوردگی می‌شوند، اما ما از آنها غافل هستیم.

کد خبر: 4201453تاریخ انتشار: 885 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛دکتر الکساندر اومونوف، از گروه جراحی دانشکده پزشکی «دانشگاه آموزش روسیه» ، خاطرنشان می‌کند که بسیاری از افراد در حالی که از دلایل آشکار غافل‌اند، دچار سرماخوردگی و بیماری می‌شوند.

به گفته او، بسیاری از مردم در اتاق‌هایی می‌خوابند که پنجره‌هایشان باز است به‌جای اینکه ابتدا اتاق را تهویه کنند و پیش از خواب پنجره را ببندند و صرفاً تصور می‌کنند که یک پتوی گرم مانع از یخ‌زدگی آنها خواهد شد. اما در واقعیت، ممکن است فرد متوجه نشود چه زمانی سرمای شدیدی را احساس می‌کند یا چه زمانی بخش‌هایی از بدنش مانند بینی، گوش‌ها، گردن یا پاها سرد ​​می‌شوند.

او اشاره می‌کند که یک عادت نادرست دیگر، گذراندن وقت در فضای باز با لباس‌های نازک یا کفش‌هایی است که مناسبِ آن آب‌وهوا نیستند. با اینکه بیشتر مردم در هوای سرد لباس گرم می‌پوشند، برخی حتی با کاهش دما همچنان از کتانی‌های تابستانی مورد علاقه خود استفاده می‌کنند.

از آنجا که این کفش‌ها بسیار راحت هستند، افراد به‌جای استفاده از کفش‌های زمستانی که برای شرایط سرد طراحی شده‌اند، همچنان همان‌ها را می‌پوشند و خطر سرماخوردگی را نادیده می‌گیرند. نتیجه تقریباً همیشه یکسان است: بیماری همراه با تب، سرفه و گرفتگی بینی—که گاهی به عوارض دیگری مانند گلودرد شدید نیز می‌انجامد.

این پزشک همچنین تأکید می‌کند که یکی دیگر از دلایل شایعِ بیماری‌های ناگهانی، خوردن مواد غذایی بلافاصله پس از بیرون آوردن آنها از یخچال است، در حالی که هنوز سرد هستند.

او یادآور می‌شود که سرماخوردگی اغلب ناشی از مصرف پرتقال یا گوجه‌فرنگیِ سرد، و همچنین انواع دیگر میوه‌ها، سبزیجات، آب‌میوه‌ها و نوشیدنی‌های سرد است. از دیگر عوامل می‌توان به ماست و شیرینی‌ها که افراد اغلب آنها را بسیار سریع می‌خورند و البته بستنی اشاره کرد که بسیاری از مردم از خوردن آن در فضای باز لذت می‌برند.

منبع: lenta.ru

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ویروسسرماخوردگیسلامتپیشگیریبیماریعادات

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