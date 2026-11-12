به گزارش تابناک؛یک مطالعه تازه نشان داده است که جایگزین‌های گیاهی گوشت و لبنیات ممکن است حاوی مایکوتوکسین‌هایی باشند که توسط انواع خاصی از کپک تولید می‌شوند.

محققان ۲۱۲ محصول غذایی، از جمله برگر‌های گیاهی، سوسیس‌های گیاهی، شیر جو دوسر، شیر سویا و شیر بادام را تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد که حداقل یک نوع مایکوتوکسین در همه نمونه‌ها وجود دارد و بسیاری از آنها حاوی چندین نوع از این سموم با هم بودند.

دانشمندان توضیح دادند که این سموم معمولاً در غلات، حبوبات و دانه‌هایی که این محصولات غذایی از آنها ساخته می‌شوند، یافت می‌شوند. اگرچه غلظت سموم کمتر از حد مجاز و ایمن بود، محققان هشدار می‌دهند که مصرف منظم و انحصاری محصولات گیاهی می‌تواند منجر به تجمع تدریجی این مواد در بدن شود.

نویسندگان مطالعه تأکید می‌کنند که این نوع مایکوتوکسین‌ها ممکن است خطر فوری برای سلامتی نداشته باشند، اما تجمع طولانی مدت مایکوتوکسین‌ها در بدن می‌تواند در برخی موارد باعث آسیب به کبد و کلیه، تضعیف ایمنی و افزایش خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها شود.

برخی افراد به دلایل سلامتی مربوط به آلرژی به پروتئین‌های حیوانی یا برخی مواد موجود در محصولات لبنی، به جایگزین‌های گیاهی گوشت و لبنیات روی می‌آورند. برخی دیگر آنها را منبع سالم پروتئین و فیبر می‌دانند.

منبع: Lenta.ru