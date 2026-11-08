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قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۱۷ آبان
قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
گزارشها نشان میدهد قیمت گوشت گوسفند و گوساله در حال حاضر نسبت به روز گذشته ثابت و بدون تغییر است.
گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیتها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.
بررسی نرخ گوشت قرمز
مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.
منبع: تجارت نیوز
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