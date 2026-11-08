||11:58
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرپرونده جدید موشکی ایران؛ سقف ۲ هزار کیلومتری موشک های ایران کنار رفت، مقصد بعدی کجاست؟
495بازدید
۰

قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۱۷ آبان

قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.

کد خبر: 4200540تاریخ انتشار: 495 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت گوسفند و گوساله در حال حاضر نسبت به روز گذشته ثابت و بدون تغییر است.

گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیت‌ها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.

بررسی نرخ گوشت قرمز

مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.

گوشت

منبع: تجارت نیوز

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

گوشتقیمت گوشتگوشت قرمزبازار گوشتخرید گوشت

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.