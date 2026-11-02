قیمت طلا و سکه امروز از فاز تردید خارج شد و رنگ سبز را پذیرفت! با جهش اونس جهانی به سمت مرز ۳۹۰۰ دلار، تمام اجزای بازار طلا و سکه هم‌جهت شدند و سکه امامی با قدرتی دوباره بازگشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز شاهد یک اتفاق بسیار مهم بود و آن هم‌راستایی کامل بازار داخلی با بازار جهانی ؛ درحالی که برخلاف روزهای گذشته که قیمت‌ها در نوسانات داخلی و اثرات دلار دست‌وپنجه نرم می‌کردند، امروز با جهش قیمت اونس جهانی، تمام اجزای بازار طلا و سکه در ایران رنگ سبز به خود گرفت که این اتفاق بازار را از فاز تردید خارج کرد و وارد یک موج صعودی جدید کرد .

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز ۲۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان شد درحالیکه روز گذشته ۲۵,۷۵۱,۰۰۰ تومان بود و ۱۶۶,۰۰۰تومان گرانتر شد همچنین اونس جهانی امروز به ۳,۸۷۶ دلار رسید درحالی که دیروز ۳,۸۹۹ دلار بود و ۲۳ دلار افزایش قیمت پیدا کرد.

قیمت سکه امامی امروز ۲۶۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان شد درحالی که روز گذشته ۲۶۳,۵۹۰,۰۰۰ بود و ۱,۷۷۰,۰۰۰تومان افزایش پیدا کرد همچنین قیمت سکه بهار آزادی امروز ۲۵۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان شد اما دیروز ۲۵۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان بود و ۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان گرانتر شد.

ازسویی دیگر، قیمت نیم سکه امروز ۱۳۸,۹۶۰,۰۰۰تومان شد درحالی که دیروز ۱۳۹,۶۸۰,۰۰۰ بود و ۷۲۰,۰۰۰تومان افزایش یافت و قیمت ربع سکه امروز ۷۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان شده اما روز گذشته ۷۵,۷۲۰,۰۰۰تومان بود و افزاش قیمت ۹۹۰,۰۰۰ تومانی داشت .

کشف حقیقت پشت پرده بازار!

به نظر می رسد مهم‌ترین اتفاق امروز، خروج اونس جهانی از محدوده ۳۸۷۶ دلار و حرکت به سمت مرز ۳۹۰۰ دلار بود به طوری که این افزایش ۲۳ دلاری در بازار جهانی، مانند یک شوک مثبت به بازار داخلی وارد شد و باعث شد قیمت طلا و انواع سکه به طور هم‌زمان رشد کند.

اما نکته جالب‌ اینکه، سکه امامی رشد چشمگیری داشت به طوری که با افزایش بیش از ۱.۷ میلیون تومانی، پیشتاز رشد بازار امروز بود و سرمایه‌گذاران کلان که در روزهای اصلاحی از سکه امامی فاصله گرفته بودند، با مشاهده صعود اونس، دوباره با قدرت به این بازار بازگشته‌اند.

اما برخلاف روزهای گذشته که شاهد تضاد بین سکه بهار آزادی و امامی بودیم اما امروز بازار به طور یکپارچه عمل کرد و وقتی تمام اجزا از ربع سکه گرفته تا طلای ۱۸ عیار هم‌جهت صعود می‌کنند، یعنی بازار بر اساس یک منطق بنیادی قیمت جهانی درحال حرکت است، نه بر اساس هیجانات موضعی یا نوسانات لحظه‌ای دلار.

موج صعودی ادامه دارد؟

به نظر می رسد اگر اونس جهانی بتواند بالای ۳۹۰۰ دلار تثبیت شود، شاهد یک رشد پله‌ای در بازار داخلی خواهیم بود و در این حالت، طلا و سکه به جای جهش‌های ناگهانی، به صورت آرام و پیوسته قیمت‌های خود را بالا می‌برند .

اما احتمال اینکه با توجه به جهش امروز، یک اصلاح کوچک یا درجا زدن قیمت‌ها در روزهای آینده باشد هم زیاد است تا خریداران جدید وارد بازار شوند .

بنابراین هم‌سویی با اونس جهانی نشان می‌دهد که ریسک ریزش‌های شدید کم شده و بازار وارد فاز رشد با تکیه بر قیمت جهانی شده است بنابراین طلای ۱۸ عیار به دلیل تبعیت مستقیم و سریع از اونس، جذاب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است.