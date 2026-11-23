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حمله هوای شدید عربستان به یمن+شمار شهدا
منابع خبری گزارش دادند در پی حمله عربستان سعودی به ساختمان تأسیسات وابسته به شرکت دولتی مخابرات یمن در شهر الحدیده، چهار نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش تابناک؛ در پی حمله عربستان سعودی به ساختمان تأسیسات وابسته به شرکت دولتی مخابرات یمن در شهر الحدیده، چهار نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.پیشتر رسانههای وابسته به انصارالله از دو حمله هوایی به شبکه ارتباطات در منطقه جبل مطران در استان تعز و همچنین حمله به شهر الحدیده خبر داده بودند.
جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات واردشده به زیرساختهای مخابراتی منتشر نشده است.
منبع: فارس
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