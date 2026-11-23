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پزشکیان: دولت بهتنهایی قادر به حل مشکلات نیست
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور گفت: دولت بهتنهایی قادر به حل مشکلات جامعه نیست؛ مشارکت و همدلی مردم ضروری است.
به گزارش تانباک، مسعود ، رئیسجمهور امروز دوشنبه (۲ آذر) در مراسم رونمایی از «طرح مسجدمحوری و حکمرانی محلی» تاکید کرد: دولت بهتنهایی قادر به حل مشکلات جامعه نیست؛ مشارکت و همدلی مردم ضروری است.
وی گفت: نباید مردم را حذف کرد؛ باید از تمام ظرفیتهای مردمی برای حل مشکلات استفاده کرد.
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نظرات بینندگان
شما مشکل درست نکن بقیه اش حله
خوبه از ابتدای انقلاب تاکنون انواع مسئولیت هاراداشتی نماینده دوره های مختلف مجلس وباقانون گذاری آشنا وزیر بودید ودرکناررئیس جمهور کار کردید هرجا هم هرکس استخدام بخواهد بشود داشتن سابقه کاریک امتیازه شما یعنی این همه سال تجربه بدست نیاوردید
ما مردم خودمون هزار درد برای نالیدن داریم دیگه تو رو کجای دلمون بزاریم .
مگه قبل از انتخابات قول ندادی و نگفتی اگر نتونستی سه ماهه میری کنار ،چی شد ؟!
ولی ظاهرا قدرت و ثروت مزه کرده
احسنت
واقعا هم همینطور است
در تمام دوره ها و دوران ریاست جمهوری همینطور بوده و هست
محل قیاس این است که آنجائیکه مردم پررنگ تر بودند موفقیت دولت بیشتر بوده است
ادارات که شدن 5روز هفته اونم روزی 5ساعت بعد می خوای درست بشه-گاز بهانه کردید کلا دوماه دیگه هوا سرده والا الان مثل بهار قبلا ها این موقع کلی سرما ویخبندان بود
حقوق میگیری که مشکل حل کنی شما حقوق میگیری برای همین کارها هی نگو مردم من الان حاظرم کجا مراجعه کنم حقوق هم زیاد نمیخوام فقط بیمه منو بریزید حساب
ای داد بیداد
ای داد بیداد
ای داد بیداد
برای مردم اینقدر مشکل درست شده که دیگه توان حل هیچ مشکلی رو ندارند
چه گویم که ناگفتنم بهتر است
بهترین کار ممکن برای مردم ایران استعفا کل کابینه است دولتی که هیچ کاره هست و فقط هزینه رو دوش ملت میگذارد
اینم از روز اول گفت ذولت کاری ازش ساخته نیست
از قدیم گفتن نکرده کار نبر به کار
شما مشکل به وجود نیارید، حل کردنش پیشکش.
خوب.. دولت رو کامل تعطیل کن.. حقوق رو مساوی بین مردم تقسیم کن.. اگه توان نداری هم استعفا بده.. خوش اومدی
جناب دکتر پزشکیان مردمی که در مشکلات خودشون واموندن طاقت و توان برای حل مشکلات دولت ندارند.
ملت برای رفع مشکلاتشون رئیس جمهور انتخاب میکنند نه برای شنیدن سخنرانی
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