مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور گفت: دولت به‌تنهایی قادر به حل مشکلات جامعه نیست؛ مشارکت و همدلی مردم ضروری است.

به گزارش تانباک، مسعود ، رئیس‌جمهور امروز دوشنبه (۲ آذر) در مراسم رونمایی از «طرح مسجدمحوری و حکمرانی محلی» تاکید کرد:‌ دولت به‌تنهایی قادر به حل مشکلات جامعه نیست؛ مشارکت و همدلی مردم ضروری است.

وی گفت: نباید مردم را حذف کرد؛ باید از تمام ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات استفاده کرد.