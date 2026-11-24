محسن نامجو که پس از حدود ۲۰ سال زندگی در خارج از ایران، شهریورماه به کشور بازگشت، حالا در واکنش به انتشار ویدیویی با عنوان «نخستین کنسرت غیررسمی» می‌گوید نه برای برگزاری کنسرت به ایران آمده، نه مجوزی برای اجرا دارد و نه در شرایط فعلی انگیزه‌ای برای برگزاری کنسرت دارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ بازگشت محسن نامجو به ایران از همان ابتدا با حاشیه و پرسش درباره آینده فعالیت موسیقایی او همراه شد؛ خواننده‌ای که حدود دو دهه خارج از ایران زندگی کرده بود و بازگشتش این پرسش را به وجود آورد که آیا قرار است بار دیگر روی صحنه‌های داخل کشور حاضر شود یا نه.

نامجو پنجم شهریور ۱۴۰۵ به ایران بازگشت. همزمان با انتشار خبر بازگشت او، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برگزاری کنسرت نیز بالا گرفت.

بازگشت نامجو؛ برای موسیقی یا خانواده؟

نامجو پیش از بازگشت تأکید کرده بود که اولویت او از این سفر، بودن در کنار خانواده و دوستان است و نه لزوماً ازسرگیری فعالیت موسیقایی.

بازگشت او پس از حدود دو دهه زندگی در خارج از ایران، در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت و حتی روایت‌هایی درباره نحوه اطلاع خانواده از این سفر منتشر شد. همسر او، آزاده اخلاقی، گفته بود از سفر نامجو خبر نداشته و پس از چند روز بی‌خبری، تصویر او را در فرودگاه تهران دیده است.

در هفته‌های بعد اما، موضوع کنسرت بار دیگر به یکی از محورهای اصلی اخبار مربوط به نامجو تبدیل شد.

از حرف‌های «کنسرت‌های آینده» تا ابهام درباره اجرا

در هفته‌های نخست پس از بازگشت، گزارش‌هایی درباره صحبت نامجو از «کنسرت‌های آینده» منتشر شد و همین مسئله باعث شد گمانه‌زنی درباره احتمال اجرای او در ایران جدی‌تر شود.

از سوی دیگر، مسئولان حوزه موسیقی اعلام کردند درخواستی برای دریافت مجوز کنسرت نامجو ثبت نشده است. بنابراین حتی در مقطعی که شایعات درباره اجرای او بالا گرفته بود، هیچ برنامه رسمی و مجوزداری برای برگزاری کنسرت او اعلام نشده بود.

همین فاصله میان «بازگشت یک خواننده شناخته‌شده به ایران» و «نبود برنامه رسمی برای اجرا» باعث شد هر تصویر یا ویدیویی از آواز خواندن او در جمع‌های خصوصی، به سرعت در فضای مجازی مورد توجه قرار بگیرد.





در روزهای اخیر، ویدیویی از نامجو در فضای مجازی با عنوان «نخستین کنسرت غیررسمی» منتشر شد؛ ویدیویی که در آن او قطعه «چه خبر» را اجرا می‌کند و همین موضوع دوباره شایعه برگزاری اجرا در ایران را داغ کرد.اما روایت نامجو از این ماجرا چیز دیگری است.

او در واکنش به انتشار این ویدیو توضیح داد که چند شب پیش، به دعوت برادرش به خانه یکی از دوستان او رفته است. به گفته نامجو، میزبان نوازنده بوده و او نیز در یک جمع خانوادگی و به احترام حاضران، بخش‌هایی از قطعه «چه خبر» را خوانده است.

به این ترتیب، از نگاه نامجو، آنچه در فضای مجازی «کنسرت غیررسمی» نامیده شده، نه یک اجرای برنامه‌ریزی‌شده بوده و نه قرار بوده به عنوان بازگشت او به صحنه موسیقی تعبیر شود.

«برای کنسرت به ایران نیامده‌ام»

نامجو در ویدیوی تازه خود صریح‌تر از همیشه درباره هدف بازگشتش صحبت کرده است.

او می‌گوید برای برگزاری کنسرت به ایران نیامده، بلکه برای بودن در کنار خانواده و عزیزانش به کشور بازگشته است. همچنین تأکید کرده که در شرایط فعلی نه مجوز کنسرت دارد، نه انگیزه‌ای برای برگزاری آن و نه نیاز مالی به چنین فعالیتی.این بخش از سخنان او، عملاً گمانه‌زنی‌های مربوط به بازگشت حرفه‌ای‌اش به صحنه را تا اطلاع ثانوی کنار می‌زند.

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چرا نامجو می‌گوید «فعلاً خبری از کنسرت نیست» ؟

نامجو علاوه بر مسئله مجوز، به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور نیز اشاره کرده است. او معتقد است با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط عاطفی و روانی مردم، برگزاری کنسرت در شرایط فعلی را مناسب نمی‌داند و حتی آن را «عین خیانت» توصیف کرده است.

در نتیجه، استدلال او فقط این نیست که «مجوز ندارم» ؛ بلکه می‌گوید حتی در صورت وجود امکان اجرا نیز در شرایط فعلی خود را علاقه‌مند به برگزاری کنسرت نمی‌داند.او همچنین تأکید کرده است که اگر قرار باشد در آینده خبری درباره اجرا یا فعالیت موسیقایی‌اش منتشر شود، مرجع اعلام آن صفحه شخصی خودش خواهد بود و اخبار دیگر را فاقد اعتبار دانسته است.

تناقض ظاهری؛ از «کنسرت‌های آینده» تا «کنسرتی در کار نیست»

شاید مهم‌ترین بخش ماجرا همین تغییر لحن باشد.از یک سو، در هفته‌های نخست بازگشت نامجو، صحبت‌هایی درباره آینده فعالیت موسیقایی و حتی «کنسرت‌های آینده» او منتشر شد؛ از سوی دیگر، حالا خود او تأکید می‌کند که برای کنسرت به ایران نیامده و تا اطلاع ثانوی خبری از اجرای او نخواهد بود.

البته این دو موضع لزوماً به معنای یک تغییر قطعی و دائمی در تصمیم او نیست؛ آنچه فعلاً روشن است این است که نامجو در ویدیوی اخیر، هرگونه برنامه فوری برای کنسرت را رد کرده است.

هرچند نامجو فعلاً کنسرت را منتفی اعلام کرده، اما سابقه اظهارنظرهای او در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد پرونده فعالیت موسیقایی‌اش در ایران هنوز برای مخاطبانش بسته نشده است.