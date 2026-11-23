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ویدیویی از اجرای خصوصی محسن نامجو در ایران منتشر شده و برخی آن را عادی سازی برای برگزاری کنسرت‌های این خواننده در ایران تلقی کرده‌اند اما حالا نامجو با انتشار ویدیویی عکس العمل همراه با خشم نسبت به انتشار این ویدیو داشته و گفته در ایران کنسرت نخواهد گذاشت. ابتدا اجرای خصوصی نامجو و سپس ویدیوی عکس العملش را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.