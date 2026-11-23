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نبض خبر
اجرای محسن نامجو در ایران و خشم پس از آن را ببینید
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ویدیویی از اجرای خصوصی محسن نامجو در ایران منتشر شده و برخی آن را عادی سازی برای برگزاری کنسرتهای این خواننده در ایران تلقی کردهاند اما حالا نامجو با انتشار ویدیویی عکس العمل همراه با خشم نسبت به انتشار این ویدیو داشته و گفته در ایران کنسرت نخواهد گذاشت. ابتدا اجرای خصوصی نامجو و سپس ویدیوی عکس العملش را در تابناک میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
این آدم با اون سابقه درخشانش !!! آخه چه اهمیتی دارد که سایت وزین تابناک اینقدر به هش می پردازه. بابا ولش کنید این آدم رو.
روانپریش
چه چیزی بهتر از دیدار خانواده و خویشان!
بگذارید بنده خدا با خودش و خانواده خودش خلوت داشته باشد. هی تو سوراخ سمبه زندگی دیگران سرک نکشید!
کی هستی تو اصلا آخه! برو دنبال بازیت بابا
چه خبر؟!!!!!
خدایا از تمام گناهانی که مرتکب نشدم هم توبه میکنم
من بجای ایشون خجالت کشیدم . این کجاش هنره . این مدلی کارتن جمع کن ها هر روز تو خیابون ها میخونند
این دیگه چه جور مدل خواندنه ؟ بیشتر شبیه زوزه کشیدنه . این مدل خواندن برای چوپان گله گوسفند شاید مناسب باشه.
همی نخونی سنگین تره
نه تو را به خدا بیا کنسرت بزار مردم ایران بی صبرانه منتظر کنسرت تو و اون مردک که تو اسرائیل کنسرت داشت هستند برو بابا کسی دیگه با امثال شماها سر کار نمیره
فاقد اهمیت
والا همون نخونی سنگین تری
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