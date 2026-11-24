گروه استان‌ها - هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه با حضور گروه‌هایی از استان‌های مختلف کشور و هنرمندانی از چند کشور منطقه در کرمان برگزار می‌شود؛ رویدادی که علاوه بر مرکز استان، ۱۲ شهرستان و برخی اماکن تاریخی و گردشگری کرمان را نیز میزبان اجراهای موسیقی اقوام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه با حضور گروه‌هایی از استان‌های مختلف کشور و هنرمندانی از چند کشور منطقه در کرمان برگزار می‌شود؛ رویدادی که علاوه بر مرکز استان، ۱۲ شهرستان و شماری از اماکن تاریخی و گردشگری کرمان را نیز میزبان اجراهای موسیقی اقوام خواهد کرد.

نخستین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران سال ۱۳۷۸ در کرمان برگزار شد و این استان از مجموع ۱۷ دوره گذشته، در ۱۶ دوره میزبانی این رویداد را برعهده داشته است؛ ۱۴ دوره به‌صورت مستقل و ۲ دوره به‌صورت مشترک.

هجدهمین دوره این جشنواره عصر دوشنبه ۹ آذرماه با مراسم افتتاحیه در میدان گنجعلی‌خان کرمان آغاز می‌شود و شامگاه شنبه ۱۴ آذرماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار فرهنگ و هنر به پایان می‌رسد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، گروه‌هایی از تمام استان‌های دارای موسیقی مقامی و نواحی در این دوره حضور خواهند داشت. با این حال، روند نهایی انتخاب گروه‌ها و تکمیل هماهنگی‌ها همچنان ادامه دارد و حضور سه تا چهار گروه هنوز قطعی نشده است.

موسیقی نواحی در ۱۲ شهرستان کرمان

یکی از ویژگی‌های این دوره، گسترش اجراها به خارج از مرکز استان است. ۱۲ شهرستان کوهبنان، راور، زرند، انار، رفسنجان، سیرجان، بردسیر، بم، نرماشیر، منوجان، جیرفت و کهنوج میزبان برنامه‌های موسیقی نواحی خواهند بود.

همچنین روستای جهانی گردشگری شفیع‌آباد در شهداد از ۱۰ تا ۱۳ آذرماه، به مدت چهار شب در جوار کاروانسرای تاریخی خود میزبان اجراهای جشنواره است.

باغ شاهزاده ماهان نیز از دیگر مکان‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای گروه‌های موسیقی است و در صورت مساعد بودن شرایط آب‌وهوایی، برنامه‌هایی در سایر اماکن تاریخی و عمومی کرمان برگزار خواهد شد.

حضور گروه‌هایی از هند، افغانستان و پاکستان

در بخش بین‌الملل جشنواره هجدهم با محوریت «جاده ادویه» ، گروه‌هایی از کشورهای هند، افغانستان و پاکستان حضور خواهند داشت.

بخش‌های جوانان، منتخبین، پیشکسوتان و اساتید، نگاه نو، نمایش فیلم‌های مستند موسیقی نواحی و بخش علمی و پژوهشی نیز در برنامه این دوره قرار دارد.

اجراهای اصلی جشنواره از ۱۰ تا ۱۳ آذرماه به مدت چهار روز در سه سالن تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار می‌شود.

اجرای گروه‌های موسیقی در کاروانسرای گنجعلی‌خان و برگزاری کارناوال خیابانی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که با هدف ارتباط نزدیک‌تر هنرمندان با مردم برگزار خواهد شد.

همچنین صبح روز ۹ آذرماه، پیش از مراسم افتتاحیه، برنامه میثاق با شهیدان در گلزار بین‌المللی شهدای کرمان برگزار می‌شود و شروه‌خوانی نیز بخشی از این برنامه خواهد بود.

در این دوره، سالن موسیقی تالار فرهنگ و هنر کرمان به نام زنده‌یاد «روح‌الله خالقی» ، موسیقیدان برجسته کرمانی، نام‌گذاری می‌شود.