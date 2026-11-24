در حالی که آمریکا در ادامه خصومت‌ها با ملت ایران انواع محاصره‌ها را پیاده کرد، عراقچی محاصره زمینی ایران را تقریباً غیرممکن خوانده و علت آن را وسعت کشور و تعدد استان‌ها و ارتباطات آنها با استان‌های همجوار در کشورهای همسایه می‌داند.

به گزارش تابناک؛ «محاصره زمینی ایران تقریباً غیرممکن است، چه به دلیل وسعت کشور، چه به دلیل تعدد استان‌ها و ارتباطات گسترده با استان‌های هم‌جوار در کشورهای همسایه، تردد بسیار زیاد و پیوندهای مردمی و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی بین دو طرف مرز» این را وزیر امور خارجه ایران سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد.

وی توضیح داد: ظرفیت‌هایی در استان‌های کشور به‌ویژه استان‌های مرزی ما وجود دارد که آنچه را دشمن می‌خواهد به روی ما ببندد، این استان‌ها می‌توانند باز کنند.

پس از آنکه آمریکا اقدام به محاصره دریایی و هوایی ایران کرد، سنتکام چندی پیش هم از تشکیل یک نیروی ویژه برای «مختل کردن مسیرهای ترازیت زمینی» ایران خبر داده است. سنتکام اعلام کرد: «در ۷ نوامبر، سنتکام دستور تشکیل یک نیروی ویژه را صادر کرد که از تلاش‌های کنونی دولت ایالات متحده برای جلوگیری از استفاده ایران از مسیرهای زمینی به منظور انتقال سلاح‌های پیشرفته و سایر اقلام، حمایت خواهد کرد.» براساس اعلام سنتکام، این نیروها با عنوان «دروازه آهنین» ، شامل یک ستاد داخلی متشکل از ۲۰ نفر از پرسنل غیرنظامی و نظامی مستقر در تامپا، فلوریدا می‌شود.

موفق عمل کردیم

حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم در گفت‌وگویی با ایرنا درباره این طرح و برنامه دولت برای مقابله، گفت: وزارت امور خارجه از سال‌ها پیش برای سناریوهای تشدید محاصره و محدودیت‌های تجاری آمادگی لازم را کسب کرده بود.مذاکرات سال‌های گذشته برای افزایش مسیرهای تجارت و ورود به ترتیبات تعرفه‌ای با کشورهای همسایه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با این پیش‌بینی انجام شد که نباید به مسیرهای مشخص و بنادر جنوبی متکی باشیم. امروز با وجود همه فشارها، هیچ کمبود کالایی در کشور احساس نمی‌شود و این تا حد زیادی حاصل تلاش‌های گذشته است.

وی افزود: تاکنون در زمینه مقاومت و مقابله با اقداماتی که دشمن انجام داده، به نحو بسیار خوب و موفقی عمل کرده‌ایم.

دروازه آهنین راه به جایی نخواهد برد

کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز در گفت‌وگویی چنین سیاست‌هایی را سیاست‌های شکست خورده خواند که فقط نام‌شان تغییر می‌کند و در این باره اظهار داشت: ایران کشور بسیار پهناوری است و ما ۱۵ همسایه خشکی و دریایی داریم. به گفته وی کشوری با چنین ویژگی‌ها و ظرفیت‌های بالا را نمی‌شود با سیاست‌های تحریمی شکست داد و به تسلیم وادار کرد. روابط بسیار خوبی با کشورهای ساحلی دریای خزر داریم و برنامه عملیاتی دروازه آهنین راه به جایی نخواهد برد. آمریکا باید یاد بگیرد با زبان احترام با ملت بزرگ ایران صحبت کند.

شکست در انتظار طرح جدید

این طرح با واکنش اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه هم مواجه شد و او ۱۸ آبان‌ماه در این باره گفت: این طرح از سوی نظامیان آمریکایی است که سعی می‌کنند شکست خود را توجیه کنند. خصوصاً در فردای پس از انتخابات که باید اکنون به دلیل سوء‌راهبری اشتباه و بسیار پرتبعات آمریکا و هدایت این کشور به سمت این جنگ غیرقانونی و جنایتکارانه، پاسخگو باشند.

بقائی بیان کرد: یک گروه ۲۰ نفره می‌خواهند چنین اقداماتی را انجام دهند. ما می‌دانیم اقدامات قبلی آن‌ها چه بوده است. بدون تردید، اقدامات جدیدشان نیز سرنوشتی جز اقدامات قبلی که به شکست منجر شد، نخواهد داشت.

بازی با الفاظ

از سوی دیگر، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم چندی پیش در گفت‌وگو با فارس طرح دروازه آهنین را صرفاً بازی با الفاظ خواند و گفت: آمریکایی‌ها نخواهند توانست از این طریق به هدف خود، یعنی اعمال فشار شدید اقتصادی برای فروپاشی و متلاشی کردن اقتصاد ایران، دست پیدا کنند. پیش‌تر نیز آمریکایی‌ها ادعا کرده بودند که ایران ظرف دو هفته دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، اما شاهد بودیم که چنین اتفاقی رخ نداد.

رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نیز در پنجاه و چهارمین اجلاس هیأت توسعه صنعتی یونیدو در اظهاراتی بیان کرد: ایالات متحده یک محاصره دریایی اعمال کرد و به اقدامات قهری غیرقانونی از جمله آنچه «عملیات طرد اقتصادی» و «دروازه آهنین» نامیده می‌شود، متوسل شد تا به صورت دسته‌جمعی جمعیتی ۹۰ میلیون نفری را تنبیه کرده و آنها را از غذا، دارو و سایر ضروریات اولیه محروم کند. این اقدامات غیرقانونی نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و به منزله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است.»

منبع: فارس



