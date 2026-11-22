

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس ایالات متحده آمریکا در اظهاراتی جدید گفت: اگر توافقی حاصل نشود، جنگ علیه ایران را پس از سال نو از سر خواهیم گرفت.

وی گفت: مذاکرات غیرمستقیم با ایران بدون نتایج ملموس در حال انجام است.

ترامپ مدعی شد: ایرانی‌ها مدام حرف می‌زنند، اما استاد فریبکاری و طفره رفتن هستند. اگر ایران سعی کند محاصره دریایی آمریکا را بشکند، کشتی‌هایش را غرق خواهیم کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود: کشتی‌های ایرانی که تلاش کنند محاصره را بشکنند، به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که بقیه نیروی دریایی ایران در قعر دریا گرفتار شده‌اند.

منبع: تسنیم

