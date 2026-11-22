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ترامپ: اگر توافق حاصل نشود جنگ با ایران را آغاز میکنیم!
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که اگر توافقی حاصل نشود، جنگ علیه ایران را پس از سال نو از سر خواهیم گرفت.
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس ایالات متحده آمریکا در اظهاراتی جدید گفت: اگر توافقی حاصل نشود، جنگ علیه ایران را پس از سال نو از سر خواهیم گرفت.
وی گفت: مذاکرات غیرمستقیم با ایران بدون نتایج ملموس در حال انجام است.
ترامپ مدعی شد: ایرانیها مدام حرف میزنند، اما استاد فریبکاری و طفره رفتن هستند. اگر ایران سعی کند محاصره دریایی آمریکا را بشکند، کشتیهایش را غرق خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود: کشتیهای ایرانی که تلاش کنند محاصره را بشکنند، به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که بقیه نیروی دریایی ایران در قعر دریا گرفتار شدهاند.
منبع: تسنیم
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