پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت رضا امیرخانی
رئیس جمهور در پیامی درگذشت نویسنده خلاق، متعهد و صاحب سبک، زنده یاد رضا امیرخانی را تسلیت گفت.
به گزارش تابناک؛ دکتر پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد رضا امیرخانی، فقدان وی را ضایعهای برای جامعه فرهنگی و ادبی و دوستداران ادبیات داستانی کشور عنوان کرد و افزود: ایشان از نویسندگانی بود که با نگاه ژرف به انسان و جامعه، زبانی خلاق و روایتی متفاوت، افقهای تازهای در داستان نویسی معاصر گشود.
رئیس جمهور تصریح کرد که بیتردیدنام و آثار او در تاریخ ادبیات معاصر این مرز و بوم ماندگار خواهد بود و نسلهای آینده نیز از اندیشه، خلاقیت و میراث فرهنگی او بهره خواهند برد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت نویسنده خلاق، متعهد و صاحبسبک، زندهیاد رضا امیرخانی، ضایعهای برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور و دوستداران ادبیات داستانی کشور است.
ایشان از نویسندگانی بود که با نگاهی ژرف به انسان و جامعه، زبانی خلاق و روایتی متفاوت، افقهای تازهای در داستاننویسی معاصر گشود. آثار ماندگاری چون «داستان سیستان» ، «ارمیا» ، «منِ او» ، «بیوتن» و «قیدار» تنها روایتگر رویدادها و شخصیتها نبودند، بلکه بستری برای تأمل در مفاهیمی چونایمان، عشق، هویت، جوانمردی، مسئولیتپذیری و تعلق اجتماعی فراهم آوردند. او با بهرهگیری از ظرفیتهای زبان فارسی و پیوند ادبیات با مسایل و دغدغههای جامعه، توانست با نسلهای مختلف خوانندگان ارتباط برقرار کند و جایگاهی متمایز در حافظه ادبی این سرزمین به دست آورد.
بیتردید، نام و آثار او در تاریخ ادبیات معاصر این مرز و بوم ماندگار خواهد بود و نسلهای آینده نیز از اندیشه، خلاقیت و میراث فرهنگی او بهره خواهند برد.
اینجانب درگذشت این نویسنده فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب و همه دوستدارانش تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و آمرزش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.