در شمال کنیا، جایی میان خشکی بی‌پایان و آب‌های سبز دریاچه ترکانا، زندگی هر روز شکل تازه‌ای از بقا به خود می‌گیرد. آب بالا آمده، خانه‌ها و مدرسه‌ها را بلعیده و گورستان‌ها را به زیر خود کشیده است؛ خشکسالی نیز دام‌ها را از میان برده و مردمان بیشتری را به سوی صید ماهی رانده است. در قاب‌های تامی ترنچارد، دریاچه‌ای که قرن‌ها سرچشمه حیات بوده، حالا به مرز باریک میان ماندن و کوچ کردن تبدیل شده است؛ جایی که آب هم‌زمان زندگی می‌بخشد و آن را پس می‌گیرد.