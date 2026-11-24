رضا کیانیان، در واکنش به توصیه پزشکیان درباره پوشیدن کاپشن و استفاده از پتو، با انتشار یک استوری در اینستاگرام به رئیس‌جمهور کنایه زد.

به گزارش تابناک؛ رضا کیانیان، بازیگر سینما و تلویزیون، در واکنش به توصیه اخیر مسعود پزشکیان درباره پوشیدن کاپشن و استفاده از پتو، با انتشار یک استوری در اینستاگرام به رئیس‌جمهور کنایه زد و از وضعیت معیشتی و مشکلات روزمره مردم گلایه کرد.

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کیانیان در استوری خود نوشت: «آیا برای با کاپشن خوابیدن و نان کوپنی خریدن، بی‌برقی، لرزیدن در سرمای زمستان و عرق ریختن در گرمای تابستان، نیازی به رئیس‌جمهور، وزیر و وکیل داریم؟»