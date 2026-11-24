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کنایه سنگین رضا کیانیان به توصیه کاپشن و پتوی پزشکیان
رضا کیانیان، در واکنش به توصیه پزشکیان درباره پوشیدن کاپشن و استفاده از پتو، با انتشار یک استوری در اینستاگرام به رئیسجمهور کنایه زد.
به گزارش تابناک؛ رضا کیانیان، بازیگر سینما و تلویزیون، در واکنش به توصیه اخیر مسعود پزشکیان درباره پوشیدن کاپشن و استفاده از پتو، با انتشار یک استوری در اینستاگرام به رئیسجمهور کنایه زد و از وضعیت معیشتی و مشکلات روزمره مردم گلایه کرد.
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کیانیان در استوری خود نوشت: «آیا برای با کاپشن خوابیدن و نان کوپنی خریدن، بیبرقی، لرزیدن در سرمای زمستان و عرق ریختن در گرمای تابستان، نیازی به رئیسجمهور، وزیر و وکیل داریم؟»
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نظرات بینندگان
چرا یک عده هرگز نمی فهند جنگ ومحاصره و شرایط اضطراری یعنی چه؟؟؟
خب تو بگو چرا جنگ و محاصره و شرایط اضطراری؟ بعد تا کی؟
ربطی به جنگ نداره. قبل از جنگ هم دولت پزشکیان این مسائل رو داشت!!
بیخود گفته. این الان تابستان عرق کرده زمستان لرزیده؟
کیانیان که نه ولی مردم چرا !!!
و از آن بدتر اینکه با پول صد برابر گرمایش و روشنایی یک خانه دختر پسر و داماد را مرتبا روانه سفرهای خارجی بکنند ...
احسنت
خب این نشون میده خیلی آدم با تفکر عمیقی نیستی . از این آدمهای همیشه طلبکار
خیر
احسنت ما اگر میخواستیم بی برنامه زندگی کنیم چه احتیاجی به شما داشتیم
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