مهدی طارمی با درخشش مقابل تراکتور و ثبت دو گل، به رکورد ۱۶ گل در رقابت‌های آسیایی رسید و عنوان برترین گلزن ایرانی این مسابقات را به دست آورد.

به گزارش تابناک؛ مهدی طارمی در دیدار الوصل برابر تراکتور در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، بار دیگر توانایی‌های خود را در سطح فوتبال باشگاهی آسیا به نمایش گذاشت. مهاجم تیم ملی ایران در مسابقه‌ای که با شکست سنگین ۵ بر یک تراکتور همراه شد، یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان زمین بود و سهم قابل‌توجهی در رقم خوردن این نتیجه داشت.

طارمی که پیش از این چهار بار موفق به گلزنی مقابل تراکتور شده بود، در این مسابقه نیز دو بار دروازه نماینده ایران را باز کرد. البته تاثیرگذاری او به گلزنی محدود نماند و پیش از به ثمر رسیدن گل نخست، در صحنه‌ای که به اخراج محمد دانشگر انجامید نیز نقش داشت تا شرایط برای تراکتور دشوارتر شود.

طارمی در چهار گل الوصل نقش داشت

مهاجم ایرانی الوصل در اواخر نیمه نخست، نخستین گل خودش و الوصل را به ثمر رساند و در ادامه با یک ضربه تماشایی گل دومش را وارد دروازه تراکتور کرد. او علاوه بر این دو گل با ضربه سر زمینه‌ساز یکی دیگر از گل‌های تیمش شد. در صحنه‌ای دیگر نیز ضربه سر قدرتمند طارمی به تیر دروازه برخورد کرد تا توپ برگشتی به سود الوصل به گل تبدیل شود. به این ترتیب او در چهار گل از پنج گل تیمش نقش مستقیم داشت.

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این نمایش در ادامه روند موفق طارمی در دیدارهای اخیر الوصل رقم خورد. او در مسابقه قبلی برابر نیروی هوایی عراق نیز یک گل زد و یک پاس گل داد و با گرفتن یک ضربه پنالتی، نقش مهمی در عملکرد هجومی تیمش داشت. طارمی دو مسابقه اخیر خود با لباس الوصل آمار سه گل و دو پاس گل را به ثبت رسانده است.

طارمی برترین گلزن ایرانی رقابت‌های آسیایی شد

دبل مقابل تراکتور همچنین یک رکورد آماری برای طارمی به همراه داشت. او با احتساب دو گل این مسابقه تعداد گل‌هایش در رقابت‌های لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا را به ۱۶ رساند و با عبور از مهدی سیدصالحی و آرش برهانی که هر کدام ۱۵ گل در این مسابقات به ثمر رسانده‌اند، جایگاه خود را در جدول گلزنان ایرانی ارتقا داد.

نکته قابل‌توجه درباره عملکرد اخیر طارمی تنوع نقش او در فاز هجومی است. این مهاجم علاوه بر حضور موثر در محوطه جریمه و تمام‌کنندگی، در بازی‌سازی، حفظ توپ و ایجاد موقعیت برای هم‌تیمی‌هایش نیز مشارکت دارد؛ ویژگی‌هایی که باعث شده او همچنان یکی از مهره‌های تعیین‌کننده الوصل باشد.

غیبت طارمی در اردوی اخیر تیم ملی نیز در شرایطی رقم خورد که این بازیکن حالا با نمایش‌های متوالی خود در فوتبال امارات بار دیگر توجهات را به سمت خود جلب کرده است. او با وجود فاصله گرفتن از روزهای حضور در پرسپولیس و پورتو، همچنان از نظر تجربه هوش بازی و قدرت گلزنی یکی از گزینه‌های قابل‌توجه برای خط حمله فوتبال ایران به شمار می‌رود؛ موضوعی که رقابت مهاجمان باتجربه تیم ملی، به‌ویژه در کنار سردار آزمون، را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.