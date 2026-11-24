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حادثه امنیتی در سیستان و بلوچستان؛تله انفجاری
برخی منابع محلی از عمل کردن یک تله انفجاری کوچک در شمال سیستان و بلوچستان با قصد صدمه زدن به یک نفر نیروی نظامی خبر میدهند.
گزارش ظهر امروز سه شنبه از منابع محلی در منطقه سیستان، حاکی است این تله انفجاری ساعتی پیش در نزدیکی یک پادگان عمل کرد و به یک خودرو آسیب زد.
علی خلیل آبادی معاون انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در پاسخی کوتاه ضمن تایید اصل موضوع اظهار کرد: انفجار به جان کسی صدمه نزده است.
گفتنی است، زهک در شمال سیستان و بلوچستان و نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد.
منبع: ایرنا
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