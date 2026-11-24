برخی منابع محلی از عمل کردن یک تله انفجاری کوچک در شمال سیستان و بلوچستان با قصد صدمه زدن به یک نفر نیروی نظامی خبر می‌دهند.

حادثه امنیتی در سیستان و بلوچستان؛تله انفجاری

گزارش ظهر امروز سه شنبه از منابع محلی در منطقه سیستان، حاکی است این تله انفجاری ساعتی پیش در نزدیکی یک پادگان عمل کرد و به یک خودرو آسیب زد.

علی خلیل آبادی معاون انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در پاسخی کوتاه ضمن تایید اصل موضوع اظهار کرد: انفجار به جان کسی صدمه نزده است.

گفتنی است، زهک در شمال سیستان و بلوچستان و نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد.

منبع: ایرنا



