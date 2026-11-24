هواداران الطلبه پیش از دیدار مقابل الزورا، با سر دادن شعارهای توهین‌آمیز علیه علیرضا منصوریان، حاشیه‌ساز شدند.

به گزارش تابناک، تیم فوتبال الزورا در اولین مسابقه خود با سرمربیگری علیرضا منصوریان توانست الطلبه را در رقابت‌های لیگ ستارگان عراق با نتیجه ۴ بر یک شکست بدهد و به رتبه پنجم جدول این رقابت‌ها صعود کند.

خبرگزاری «شفق نیوز» عراق گزارش داد الطلبه به دلیل شعارهای توهین‌آمیزی که هواداران این تیم علیه منصوریان پیش از مسابقه سر دادند، از بازی در حضور تماشاگران خود برای یک مسابقه محروم شده‌اند. طرفداران الطلبه همچنین به حسن عبدالکریم بازیکن تیم الزورا، بطری آب و کفش پرتاب کردند.

منصوریان در ۴۴ مسابقه هدایت تیم الطلبه را برعهده داشت و آمار ۱۹ پیروزی، ۱۷ تساوی و ۸ شکست را تجربه کرد. وی در میانه فصل ۲۷-۲۰۲۶ پس از فسخ قرارداد با الطلبه، با مدیران باشگاه الزورا به توافق رسید و به‌عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد.

منبع: تسنیم