اصابت پرتابه ناشناس به کشتی باری در نزدیکی سواحل امارات

به گزارش تابناک؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی خبر داد.

بر اساس اعلام این سازمان، گزارشی از وقوع این حادثه در فاصله ۲۳ مایل دریایی شمال‌شرقی خورفکان دریافت شده است.

این سازمان اعلام کرد کشتی باری هنگام توقف در آب‌های مقابل بندر دبا، از ناحیه سمت چپ بدنه هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.

در پی این حادثه، آتش‌سوزی در کشتی آغاز شد. بر اساس گزارش اولیه، تاکنون گزارشی از تلفات یا مجروحان احتمالی منتشر نشده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس جزئیات بیشتری درباره منشأ پرتابه و عامل این حادثه منتشر نکرده است.

منبع: شفقنا



