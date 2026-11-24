کشف محموله بزرگ سلاح در مرزهای جنوبغربی
سخنگوی فراجا از عملیات ضربتی پلیس در جنوبغرب کشور و کشف ۲۰۰ قبضه کلت کمری و ۴۰۰ خشاب در درگیری مسلحانه خبر داد.
به گزارش تابناک؛ سردار سعید منتظرالمهدی در این باره اظهار کرد: سازمان اطلاعات فراجا، محمولهای شامل ۲۰۰ قبضه کلت کمری و ۴۰۰ عدد خشاب را که از یکی از مرزهای جنوبغربی کشور وارد شده بود، پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه شناسایی و توقیف کردند.
وی با اشاره به دستگیری متهم اصلی پرونده که از قاچاقچیان سابقهدار و حرفهای است، افزود: قاچاقچیان، در پوشش بار سوخت با خودروهای سواری در حال انتقال سلاحها به یکی از استانهای جنوبغربی بودند که با رصد تیمهای عملیاتی، مسیر آنان شناسایی و در یک نقطهی کنترلشده متوقف شدند.
سخنگوی پلیس گفت: تحقیقات اولیه نشان میدهد این محموله با هدف خرابکاری و اخلال در نظم عمومی و اغتشاش در کشور وارد شده بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.