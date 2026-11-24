مسعود پزشکیان در جریان سفر استانی به خراسان رضوی، با حضور بر مزار حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی و قرائت فاتحه، بر مقام رفیع این مرجع عالیقدر جهان اسلام، ادای احترام کرد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در جریان سفر استانی به خراسان رضوی، با حضور بر مزار حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی و قرائت فاتحه، بر مقام رفیع این مرجع عالیقدر جهان اسلام، ادای احترام کرد.