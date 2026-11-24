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ادای احترام رئیسجمهور بر مزار آیتالله وحیدخراسانی
مسعود پزشکیان در جریان سفر استانی به خراسان رضوی، با حضور بر مزار حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی و قرائت فاتحه، بر مقام رفیع این مرجع عالیقدر جهان اسلام، ادای احترام کرد.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در جریان سفر استانی به خراسان رضوی، با حضور بر مزار حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی و قرائت فاتحه، بر مقام رفیع این مرجع عالیقدر جهان اسلام، ادای احترام کرد.
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