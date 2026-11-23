طعنه تند علمالهدی به پزشکیان: «روضهخوان خوبی هستی!»
امام جمعه مشهد مقدس، در آستانه سفر رئیس جمهور به این شهر در گفت و گویی از مطالباتی میگوید که باید رسانهها از پزشکیان درخواست کنند.
به گزارش تابناک؛ علم الهدی گفت: برای مشهد ما یک مطالبه کلی داریم، البته نه از آقای پزشکیان بلکه تا حالا از هر رئیسجمهور و وزیری که به اینجا آمده، داشتهایم. آنها هم یک چشم گفتند اما بعد رفتند و به قولشان عمل نکردند.
مشهد و استان خراسانرضوی یک شهر و استان معمولی نیستند. مشهد شهری است که سالانه میلیونها زائر از استانهای دیگر کشور به آن سفر میکنند، به غیر از مسافران کشورهای دیگر. سی و چند میلیون زائر هم هر سال به مشهد سفر میکنند. شما ببینید، در حج واجب ۳ میلیون نفر شرکت میکنند و دولت عربستان تمام امکانات کشورش را در مکه بهکار میگیرد و در حالت آمادهباش قرار میدهد.
ما در مشهد و در پیک زیارتی آخر صفر، تا ۶ میلیون مسافر داریم. در پیک عید نوروز، تا ۷ میلیون زائر داریم. طبیعتا با همین ظرفیتهای استان در ادارات مختلف، نمیتوانیم پاسخ همه آنها را بدهیم.
«برای نمونه خدمت شما عرض میکنم که در ایام دهه آخر صفر، ۵۰۰ هزار دفترچه بیمه از زائران را فقط بیمارستان امام رضا(ع) پذیرش کرده است؛ بیمارستانی که فقط یک دستگاه اکو دارد و عمده این بیماران هم، مشکلات قلبی داشتند. آیا این وضعیت برازنده مشهد از لحاظ امکانات است؟»
بحران زیرساختی در پیکهای زیارتی مشهد
«یک کارگروه زیارت تشکیل دادند و قرار بود که بیایند و به من گزارش بدهند که چقدر برای مشهد در حوزه تسهیل زیارت کار کردیم، چقدر برای قم و چقدر برای شیراز. من گفتم نمیخواهد به من گزارش بدهید. این گروه تا حالا چقدر از مشکلات مردم برای زیارت را حل کرده است؟»
«یک موضوع و مطالبه از آقای رئیس جمهور، همین پارکینگهای حرم است. چرا باید بخشی از فضای حرم به پارکینگ اختصاص یابد؟ پارکینگهای فعلی باید جزئی از حرم باشد و ما از لحاظ جا در حریم در مضیقه هستیم. الان ما چقدر پارکینگ برای تسهیل زیارت زائران نیاز داریم؟ چندین سال است که آستان قدس دارد به شکلهای مختلف این نیاز را بیان میکند. ساخت پارکینگ وظیفه دولت است نه آستانقدس. خب دولت در این باره چه کار کرده است؟ این همه زمین هم اطراف هست اما دولت هیچ کاری برای تبدیل آنها به پارکینگ نکرده است.»
«آقایان مسئول میآیند و اینجا مینشینند، قول میدهند و میگویند ما به محضی که برویم تهران، مشکلات مشهد را که بیان شد، درست و حل میکنیم؛ اما از اینجا که میروند، انگار نه انگار که قول دادند. با رئیس جمهور هم یکبار در سفری که به مشهد داشت، شروع به صحبت کردیم، توضیحاتی داد و گفت که نداریم و نمیتوانیم. به او گفتم شما روضهخوان خوبی هم هستید، روضه خواندید و رفتید پس حل مشکلات چه شد؟»
منبع: روزنامه خراسان
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نظرات بینندگان
یکی نیست بگه تو چکاره این مملکت هستی که به رییس جمهور مملکت توهین میکنی اگر میتوانی بهتر بگردانی چرا پشت پرده مخفی شدی بفرما وسط امسال شما مملکت را به روز انداختند شما و امثال شما باید سر جای خود بروید و به اندازه جایگاه خود سخن بگویید
اولا دولت به شما گزارش بدهد؟؟ شما چه کاره هستی؟ ثانیا تمام این موارد که گفتی وظیفه تولیت آستان قدس با آن حجم بالای درآمد و موقوفات است. بار دولت را از این سنگین تر نکن آقا.
احسنت.گل گفتی.کاش میشد چندين مثبت داد بهت
مالیات هم پرداخت نمی کنند
از قدیم گفته اند حفظ حرمت امامزاده با متولی است، جناب علم الهدی برای حفظ شأن و حرمت لباس روحانیت، بهتر بود از واژه روضه خوان برای طعنه زدن به دیگران استفاده نمیکردند!
پزشکیان نهجالبلاغه خون خوبی هست ، اما بدرد ریاست جمهوری نمی خورد
یه نفر برداشته کلی کامنت علیه آقای علم الهدی نوشته!! واقعا خیلی بیکاری!!!
خوب چرا ایشان از دامادشان مرحوم رییسی نخواستند مشکلات مشهد را حل کند. یادم آمد در آن زمان همه چیز گل و بلبل بود.
کاش به همون روضه خوانی میپرداختید و وارد حکومت و سیاست نمی شدید
مرحوم داماد هم روضه خوان خوبی بود/
شما که همون روضه خوان خوبی هم نیستی.
واقعا چرا هر کسی به خودش اجازه میده تو همه مسایل اظهار نظر بکنه
شما بهتره به وظایف خودت برسی
پس خودتون هم قبول دارید که روضه خونی کاسبی هست دیگه
والا این حرفت توهین به روضه خونهاست
یک عمر شما روضه خوانی کردی بزار رئیس جمهور یک روضه ای بخواند .چرا خودت برای مردم روضه میخوانی به فکر مطالبات مردم نیستی .پس متوجه هستی روضه خوانی دردی از مردم دوا نمیکند.ولی دیر!!!!!!!!!!!!
جنگ زرگری
بهتر است تولیت آستان قدس رضوی در این کارها به دولت کمک کند دولت باید از بودجه به مشهد مثل سایر استانها و شهرها بدخد و مابقی از در آمدهایی که رائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا ع برای مشهد ایجاد می کنند هزینه شود.
این مشکلات رابه رییس جمهور رییسی(دامادتون) هم گفتین؟!!
فعلاً که خراسان در ید اختیار شماست.........
اولاً : خدا پدر آقای پزشکیان را بیامرزد که با این همه گرفتاری حداقل روضه خوان خوبی است ! شما چه ؟ همان روضه ای که وظیفه شماست را هم به خوبی نمی خوانی !
ثانیاً : اگر بنده کلید دار آستان قدسی و رضوی باشم نه تنها ایران را آباد می کنم بلکه خرج دولت را هم می دهم !
از درامد های معاف از مایات آستان چه خبر
خوب کمکش کن
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