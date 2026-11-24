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واکنش عراقچی به کارشکنی آمریکا در عملکرد سازمان منع سلاحهای شیمیایی
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در واکنش به کارشکنی آمریکا در عملکرد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ایالات متحده آنقدر نگران تسلیحات شیمیایی است که عملاً در حال فلج کردن نهاد ناظر جهانی بر سلاحهای شیمیایی است!
سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) ممکن است ناچار به تعلیق فعالیتهای خود و محدود کردن برنامههای اصلیاش شود.
ایالات متحده با ایجاد مانع در برابر اجرای مأموریت این سازمان، آگاهانه صلح و امنیت جهانی را به خطر میاندازد. این اقدام مایه شرمساری است.
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