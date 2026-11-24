رئیس‌جمهور تأکید کرد: با شعار و حرف نمی‌توان مردم را متقاعد کرد؛ مردم نتیجه را می‌بینند. آنچه اهمیت دارد، برونداد و نتیجه‌ای است که از عملکرد ما حاصل می‌شود. اگر باور کنیم که مشکلات قابل حل است، برای حل آن راه پیدا خواهیم کرد.

به گزارش تابناک،در ادامه برنامهخود به، بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در جلسه «» با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی و ساخت مدارس باید با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و خیرین با سرعت بیشتری دنبال شود، اظهار داشت: باور من این است که بسیاری از کارهایی را که باید برای توسعه و پیشرفت کشور انجام می‌دادیم، می‌توانستیم بسیار زودتر انجام دهیم و اگر قرار باشد همه امور را به دولت واگذار کنیم، حل بسیاری از مسائل ممکن است سال‌ها به طول بینجامد؛ در حالی که مردم می‌توانند با حضور و مشارکت خود بسیاری از مشکلات را در مدت کوتاهی برطرف کنند.

پزشکیان با اشاره به حضور خیرین و مردم در عرصه توسعه آموزش و پرورش گفت: یکی از جلساتی که انسان از حضور در آن احساس خوشحالی می‌کند، همین جلساتی است که خیرین، مردم عزیز و فعالان عرصه آموزش و پرورش در آن حضور دارند و هر یک از اقدامات و خدماتی که از سوی مردم انجام می‌شود، نشان می‌دهد انسان‌ها چه ظرفیت بزرگی برای کمک و خدمت به یکدیگر دارند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه حضور در سیستان و بلوچستان و مشارکت خیرین در ساخت مدارس افزود: اگر بخواهیم با اتکا به توان دولت به تنهایی مدرسه‌سازی کنیم، ممکن است ده‌ها سال زمان ببرد. در سیستان و بلوچستان گفتیم ساخت مدارس را یک‌ساله دنبال می‌کنیم و یکی از دوستان و خیرین ما که در آن منطقه مدرسه می‌ساخت، معتقد بود اگر بخواهیم با امکانات محدود موجود پیش برویم، حتی چندین دهه نیز برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها زمان نیاز است. به همین دلیل تأکید کردم که با کمک مردم می‌توان این مسیر را با سرعت بسیار بیشتری طی کرد؛ چراکه شاید دولت به تنهایی نتواند، اما مردم می‌توانند. کافی است مردم وارد میدان شوند، آن‌گاه خواهیم دید که بسیاری از کارهایی که امروز دشوار به نظر می‌رسد، امکان‌پذیر خواهد شد.

نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های فرزندانمان را به‌درستی شکوفا کنیم



پزشکیان با بیان اینکه نگاه و رفتار مسئولان باید نسبت به مسئله آموزش تغییر کند، تصریح کرد: اگر تصمیم بگیریم، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود را بسیار زودتر از زمان‌های پیش‌بینی‌شده برطرف کرد. نمی‌توان پذیرفت که ساخت و تکمیل مدرسه‌ای سه سال زمان ببرد، در حالی که با تغییر رویکرد، تصمیم‌گیری درست و استفاده از ظرفیت مردم می‌توان این زمان را کاهش داد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت توجه به کیفیت ساخت مدارس تصریح کرد: مدرسه فقط یک ساختمان نیست؛ مدرسه محل ساختن انسان است و اگر بتوانیم مهارت و ظرفیت‌های نهفته در وجود آنان را به فعلیت برسانیم، نتیجه چیز دیگری خواهد بود. این ما هستیم که نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های فرزندانمان را به‌درستی شکوفا کنیم و به همین دلیل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی، ریشه در نوع آموزش و تربیتی دارد که از دوران کودکی شکل می‌گیرد.

پزشکیان افزود: امروز اگر دشمنان کشور تلاش کنند مراکز علمی، امکانات، دانشمندان و حتی زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهند، نمی‌توانند اندیشه و دانش انسان‌هایی را که به‌درستی تربیت شده‌اند از بین ببرند؛ به شرط آنکه از این سرمایه انسانی مراقبت کنیم و آن را پرورش دهیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تربیت صحیح می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را از ریشه کاهش دهد، تصریح کرد: اگر انسان را درست تربیت کنیم، دیگر در جامعه با معضلات و انحراف فکری و رفتاری مواجه نخواهیم بود.

پزشکیان گفت: باید انسان‌هایی تربیت کنیم که برای کشور، مردم و انسانیت تلاش کنند و برای نسل‌های آینده احساس مسئولیت داشته باشند. مدرسه‌ای که امروز می‌سازیم باید از همان ابتدا به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شود که فرزندان ما با بهترین امکانات و روش‌های آموزشی در اختیار باشند و مهارت‌هایی همچون صداقت، درستی، کار تیمی، هماهنگی، خدمت، انسانیت، حمایت از یکدیگر و عشق به ایران را بیاموزند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تربیت نسلی جسور، توانمند و پرسشگر افزود: فرزندان ما باید جسور باشند، بی‌مهابا سؤال کنند، پاسخ بخواهند، توانمندی‌های خود را بشناسند و برای ساختن این کشور و خدمت به مردم و این آب و خاک تلاش کنند. این ما هستیم که ذهن آنان را شکل می‌دهیم و هر آنچه در این ذهن قرار دهیم، در آینده از آن برداشت خواهیم کرد. اگر هدف ما پرورش انسان‌هایی مانند شهید سلیمانی را باشد، نتیجه آن نسلی خواهند بود که برای مردم و کشور خود فداکاری می‌کنند.

پزشکیان با اشاره به اهمیت نقش الگو در تربیت انسان‌ها اظهار داشت: شکل‌گیری ذهن و شخصیت انسان صرفاً با حرف و شعار اتفاق نمی‌افتد؛ رفتار، عملکرد و الگویی که در برابر چشم کودک و نوجوان قرار می‌دهیم، بسیار مؤثرتر از سخنرانی و توصیه است. مدرسه‌ای که می‌سازیم باید بهترین باشد تا مردم نتیجه آن را ببینند. اگر در آن مدرسه، بهترین روش‌های آموزشی به کار گرفته شود و فرزندان ما به انسان‌هایی باادب، بااخلاق، راستگو، هنرمند و توانمند تبدیل شوند، مردم خودشان برای فرستادن فرزندانشان به چنین مدارسی استقبال خواهند کرد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: با شعار و حرف نمی‌توان مردم را متقاعد کرد؛ مردم نتیجه را می‌بینند. آنچه اهمیت دارد، برونداد و نتیجه‌ای است که از عملکرد ما حاصل می‌شود. اگر باور کنیم که مشکلات قابل حل است، برای حل آن راه پیدا خواهیم کرد.

پزشکیان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم اظهار داشت: چه چیزی بهتر از اینکه رنگ خدا را بگیریم؛ رنگ خلاقیت، مهربانی، عزت، پناهگاه بودن و بی‌منت خدمت کردن به مردم. اگر انسان با این نگاه زندگی کند، دیگر لازم نیست صرفاً درباره ارزش‌ها سخن بگوید؛ رفتار و عملکرد اوست که این باورها را به جامعه نشان می‌دهد.

رئیس جمهور با تقدیر از ایثار و فداکاری خیرین گفت: آن معلم عزیزی که حتی وسیله شخصی خود را می‌فروشد و برای ساخت مدرسه هزینه می‌کند، این اقدام هیچ‌گاه از ذهن و خاطره انسان‌ها فراموش نمی‌شود. یا مادری که فرزند خود را از دست داده و پس از دریافت دیه فرزندش، آن را برای ساخت مدرسه هزینه می‌کند، فداکاری او برای همیشه در خاطره جامعه و انسان‌ها باقی خواهد ماند. اینها نمونه‌هایی از هزاران فداکاری انسان‌ها برای یکدیگر و برای عزت و سربلندی کشور است.

پزشکیان با بیان اینکه ایمان و باور دینی باید در رفتار و عمل انسان نمود پیدا کند، افزود: بارها گفته‌ام که نمی‌توانم بپذیرم مسلمان باشیم، هر روز نماز بخوانیم و خداوندی را عبادت کنیم که برتر، عظیم‌تر، عالی‌تر و بی‌نیاز است، اما خودمان در برابر مسائل مختلف، ضعیف، درمانده و ناتوان باشیم. اگر خدا را عبادت می‌کنیم، باید تلاش کنیم صفات الهی را در رفتار خود متجلی کنیم؛ مهربان باشیم، عزت‌آفرین باشیم، پناهگاه مردم باشیم و بی‌منت خدمت کنیم.

قدردانی از خیرین و معلمان



رئیس جمهور خطاب به معلمان، مدیران، کارشناسان و سیاست‌گذاران عرصه آموزش اظهار داشت: شما معلمان عزیز می‌توانید این ذهنیت و باور را با رفتار و عملکرد خود به دانش‌آموزان منتقل کنید. هر روز می‌توان بهتر از روز قبل با بچه‌ها رفتار کرد و مهارت، علم، باور و ایمان را به آنان منتقل کرد. انسان هر روز می‌تواند یک قدم جلوتر برود و فهم، درک و آگاهی خود را افزایش دهد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تحول واقعی در مدیریت با تکرار روش‌های گذشته حاصل نمی‌شود، ادامه داد: اگر منِ سیاست‌گذار، مدیر یا کارشناس هر روز همان کاری را که دیروز انجام داده‌ام، تکرار کنم، این هنر نیست. هنر زمانی شکل می‌گیرد که هر روز یک راه جدید، یک ایده جدید و یک روش کارآمدتر و بهتر پیدا کنیم و در مسیر رشد و تعالی گام برداریم.

پزشکیان ضمن قدردانی از خیرین و معلمان اظهار داشت: شما خیرین بزرگوار با عشق و باور خود تا امروز در این مسیر تلاش کرده‌اید و ما قدردان شما هستیم. البته اجر و پاداش واقعی این اقدامات را خداوند خواهد داد و هر کسی که خداوند امکانات و دارایی بیشتری در اختیار او قرار داده، مسئولیت بیشتری نیز بر دوش او گذاشته است. به باور من، شما این مسئولیت را در مسیر درست ادا کرده‌اید، اما باید بدانیم که می‌توان بهتر از این نیز عمل کرد و هیچ‌گاه نباید تصور کنیم به نقطه نهایی رسیده‌ایم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای کشور تصریح کرد: ایران سرشار از انسان‌هایی توانمندتر از من است و باید اجازه دهیم این انسان‌ها رشد کنند و به میدان بیایند. ما در کشوری با این وسعت و با این همه ظرفیت انسانی، نباید اجازه دهیم تنها عده محدودی فرصت بروز توانمندی‌های خود را داشته باشند. هر منطقه از کشور می‌تواند انسان‌های برتر و توانمند خود را داشته باشد و باید زمینه‌ای فراهم کنیم که استعدادها و خلاقیت‌های آنان شکوفا شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه آبادانی کشور با مشارکت همه مردم امکان‌پذیر است، افزود: باید اجازه دهیم انسان‌ها توانمندی و خلاقیت خود را نشان دهند و کشور را با مشارکت همه مردم آباد کنیم. کشور با همه مردم ساخته می‌شود، نه با عده‌ای محدود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی اظهار داشت: دشمنان تصور کردند اگر رهبری عظیم الشان و فرماندهان ما را هدف قرار دهند و به شهادت برسانند، می‌توانند ایران را وادار به تسلیم کنند؛ اما نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نیروهایی استوارتر، قوی‌تر، محکم‌تر و باایمان‌تر شکل گرفتند. کسی که ریشه در این آب و خاک دارد، در برابر قلدری‌ها سر خم نمی‌کند و این فرهنگ و باور در وجود مردم ایران شکل گرفته است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه تبعیض‌آمیز به مردم اظهار داشت: ممکن است به دلیل آموزش‌های نامناسب گذشته، ذهن برخی افراد به شکل دیگری شکل گرفته باشد، اما باید بپذیریم هر کسی که در این سرزمین زندگی می‌کند، ما حق نداریم با تبعیض به آنها نگاه کنیم. معیار برتری انسان‌ها قومیت، جنسیت، زبان و مانند آن نیست، بلکه تقوا و عملکرد درست است.

پزشکیان با اشاره به آیات قرآن ادامه داد: در منطق قرآن، تفاوت انسان‌ها به قومیت و جنسیت و زبان نیست، بلکه ارزش انسان به رفتار و عمل درست اوست. این موضوع صرفاً با حرف زدن اثبات نمی‌شود؛ باید در رفتار ما نمود داشته باشد. نباید ظلم کنیم، زور بگوییم و با مردم برخورد نامناسب داشته باشیم. باید با مردم و جامعه خود با لطف، مهربانی و احترام رفتار کنیم. نمی‌توان سخنان بزرگ و ارزشمند بر زبان آورد، اما در عمل رفتار نامناسب داشت.

رئیس‌جمهور با قدردانی از خیرین، معلمان، استاندار و تمامی مسئولانی که برای توسعه عدالت آموزشی تلاش می‌کنند، اظهار داشت: از تلاش همه شما قدردانی می‌کنم، اما به صراحت می‌گویم که به این میزان از اقدامات راضی نیستم و نمی‌توانم بپذیرم که وضعیت مدارس کشور همچنان به این شکل باشد. باید با سرعت بیشتری مسائل را حل کنیم و من باور دارم که می‌توانیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های موجود در جامعه باید آزاد شود، گفت: اگر دست به دست یکدیگر بدهیم و همه ظرفیت‌ها را به میدان بیاوریم، می‌توانیم بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم. کافی است این ظرفیت‌ها آزاد شود و مردم و خیرین در وسط میدان قرار گیرند. کسی که توانسته یک مدرسه بسازد، می‌تواند مدرسه دیگری نیز بسازد و کسی که یک‌بار توانسته کاری را انجام دهد، با تجربه‌ای که به دست آورده، می‌تواند آن را در ابعاد بزرگ‌تر تکرار کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به آیه «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» خاطرنشان کرد: اگر تلاش کنیم و در این مسیر جدی باشیم، خداوند راه‌ها را به ما نشان خواهد داد. باید بی‌ادعا و خالصانه خدمتگزار مردم باشیم و از خداوند بخواهیم کمک کند تا شرمنده مردم بزرگوار ایران نشویم.

پزشکیان در پایان با اشاره به فشارها و اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: مقام معظم رهبری تا پیش از شهادت جانانه در مقابل ظلم و ستم و قلدری استکبار ایستادند. دشمنان تلاش می‌کنند با افزایش فشارها، ما را از خدمت‌رسانی و حل مشکلات بازدارند، اما با کمک شما عزیزان و با مشارکت مردم، تلاش خواهیم کرد بر مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده‌اند غلبه کنیم و خدمتگزار مردم عزیز باشیم آنان هم نمی‌توانند ایران را وادار به تسلیم کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

