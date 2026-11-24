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لحظه ترور رئیس دستگاه امنیت داخلی حماس توسط هواگردهای رژیم اسرائیل را می‌بینید. وزارت امور داخلی غزه تایید کرد، ترور سرتیپ نعیم ابونحل، مدیرکل دستگاه امنیت داخلی این منطقه، پس از ضربات اخیر این دستگاه به گروه‌های همکار رژیم صهیونیستی و موفقیت‌های آن در مقابله با این گروه‌ها صورت گرفته است.