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تصاویر نفتکش منتسب به ایران که اوکراین هدف قرار داد
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تصاویر نفتکش منتسب به ایران که اوکراین در بنغازی لیبی به همراه ناوهای روسی هدف قرار داد را میبینید. هنوز مسئولین مالکیت ایران بر این نفتکش را تایید نکردهاند.
نظرات بینندگان
انگار اکراین و آمریکا تقسیم کار کرده اند. آمریکا گرو میده و اکراین هم کشتی های ایران رو می زنه
باید به اوکراین حمله کرد
منافع اربابان اکراین را بزنید
اوکراین را بزنید
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