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ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، برای نخستین بار عملیات دیروز نیروهای مسلح و سرویس امنیتی اوکراین (SBU) علیه شناورهای نیروی دریایی روسیه و کشتی‌های مرتبط با ارتش این کشور در بنغازی لیبی را تأیید کرد و تصاویری منتشر‌نشده از آن را به نمایش گذاشت. او اظهار داشت که این حمله با استفاده از هفت فروند شناور بدون‌سرنشینِ ساخت اوکراین انجام شده و منجر به غرق شدن ناوچه کلاس «استرگوشچی» (Steregushchiy) نیروی دریایی روسیه به نام «مرکوری» (Merkury) و همچنین اصابت به کشتی باریِ «رورو» (Ro-Ro) با پرچم روسیه، موسوم به «آنگارا» (ANGARA)، شده است. تصاویر این اصابت‌ها را می‌بینید.