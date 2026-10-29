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تعداد بازدید: ۷۷۰
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۱۸
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۴۱
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اصابت قایق انتحاری به کشتی اسرائیل

تصاویر لحظه اصابت قایق انتحاری به کشتی باری منتسب به رژیم صهیونیستی که در رسانه‌های عربی وایرال شده را می‌بینید.
برچسب‌ها حمله به کشتی اسرائیلجنگ ایران و آمریکاجنگ ایران و اسرائیلویدیوقایق انتحاریکشتی اسرائیلی
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