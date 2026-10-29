کشتی بزرگ اسرائیل در دریای سیاه غرق شد

به گزارش تابناک؛ روزنامه اسرائیل هیوم امروز پنجشنبه گزارش داد که این کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی اسرائیلی «زیم»، در مسیر حرکت از حیفا به رومانی، هدف حمله دست‌کم سه پهپاد قرار گرفت و تمام ۴۲۱ کانتینر با محموله‌های خود به زیر آب رفتند.

بر اساس این گزارش، یک کشتی باری که توسط شرکت «زیم» (ZIM) اداره می‌شد، پس از حمله دست‌کم سه پهپاد در دریای سیاه غرق شد. این حمله در فاصله ۱۷ مایل دریایی (۳۱.۵ کیلومتری) از «کیپ کالیاکرا» (Cape Kaliakra) و در محدوده «منطقه انحصاری اقتصادی» بلغارستان رخ داد. این کشتی بندر حیفا را به مقصد بندر «کنستانتسا» در رومانی ترک کرده بود.

اسرائیل هیوم نوشت: این کشتی حامل اقلامی از جمله باتری‌های لیتیوم-یونی، مایعات و اسیدها بود.

به گفته دولت بلغارستان، آزمایش‌های اولیه هیچ‌گونه نشانه‌ای از آلودگی محیط زیستی را نشان نداده‌اند.

دریاسالار «امیل افتیموف»، رئیس ستاد دفاع بلغارستان، اظهار داشت که این کشور نتوانسته است پهپادهایی را که به کشتی حمله کردند، منهدم کند. او محدودیت‌های قانونی (از آنجا که حمله در «منطقه انحصاری اقتصادی» بلغارستان رخ داده، نه در آب‌های سرزمینی این کشور) و همچنین شرایط نامساعد جوی را از دلایل عدم توانایی در انهدام پهپادها عنوان کرد.

منبع: اقتصادآنلاین