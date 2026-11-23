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نبض خبر
ویدیوی تازه از لحظه بمباران بیت رهبری و ترور رهبر شهید
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ویدیوی تازه از لحظه بمباران بیت رهبری و نقاط دیگری از تهران توسط بمبها و موشکهای رژیم اسرائیل و آمریکا در صبح روز 9 اسفند 1404 و ترور رهبر شهید انقلاب که آغاز جنگ چهل روزه بود را در تابناک میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
به خدا قسم که رهبر شهید در کنار این ملت شجاع هستند و برای ما دعا میکند
لعنت به اون روز
لعنت به اون لحظه
لعنت به صدای هلهله شب 9 اسفند
لعنت به زبانی که دستور ترور رو صادر کرد
لعنت لعنت لعنت......
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