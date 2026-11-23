نبض خبر

ویدیوی تازه از لحظه بمباران بیت رهبری و نقاط دیگری از تهران توسط بمب‌ها و موشک‌های رژیم اسرائیل و آمریکا در صبح روز 9 اسفند 1404 و ترور رهبر شهید انقلاب که آغاز جنگ چهل روزه بود را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.