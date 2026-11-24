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تصاویر تکان دهنده از دادگاه مدرسه میناب
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تصاویر تکان دهنده از جلسه دادگاه پرونده جنایت جنگی بمباران مدرسه میناب توسط ارتش جنایتکار آمریکا در نخستین روز جنگ چهل روزه را میبینید. هنگام پخش مستندی از حمله آمریکا به مدرسه میناب در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهدای میناب، خانوادههای شهدا و حتی برخی وکلا به گریه افتادند
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